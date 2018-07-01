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Его биография. Теперь за внешней вид Архангельска отвечает Денис Маслов

Сегодня на традиционной планерке в мэрии Архангельска тамошнему трудовому коллективу был представлен новый глава департамента градостроительства – Денис Маслов.

Его биография: Родился в 1977 году в Архангельске, в 1999 году окончил Поморский государственный университет по специальности юриспруденция. 

С 1993 по 1998 год работал лаборантом технических средств обучения в школе «Ксения». 

С 1998 по 2004 год занимал должность юрисконсульта в авиакомпании «Архангельские воздушные линии», в последующие годы — начальника юридического отдела ЗАО «Аэрофлот-Норд», директора по юридическим вопросам в ООО «Фирма „Поморская“» и ООО «Титан-Девелопмент», заместителя гендиректора и исполнительного директора ЗАО «АСХО „Тепличное“».

С 2010 по 2011 год Денис Маслов руководил Агентством по управлению государственным имуществом и земельными ресурсами Архангельской области, с 2013 по 2016 год — спортивным клубом «Водник». Последние два года занимал должность заместителя директора по развитию ООО «Аквилон-Девелопмент».

(на фото: Денис Маслов ещё заведует «Водником»)

27 август 12:48 | : Политика

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