"Всё оставить по-прежнему!". В Архангельске ЛДПР продолжает бороться с пенсионной реформой

Депутаты фракции ЛДПР в Архангельском областном Собрании направили в профильный комитет Государственной Думы свои поправки к правительственному законопроекту, предусматривающему повышение пенсионного возраста.

Повторюсь, ЛДПР не собирается мириться с повышением пенсионного возраста, – заявил руководитель фракции ЛДПР Сергей Пивков. – Мы разработали поправки, которыми можно сохранить действующий пенсионный возраст для жителей районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, то есть для жителей всей Архангельской области. Вместо 60 лет для мужчин и 58 лет для женщин, предусмотренных правительственным законопроектом, мы предлагаем оставить все как есть – 55 и 50 лет соответственно. Дополнительно мы выступили в защиту педагогических и медицинских работников, а также работников сферы культуры, которым хотят существенно урезать стажевые льготы по выходу на заслуженный отдых. С такой постановкой вопроса мы также категорически не согласны, поэтому также разработали соответствующие поправки!

Напомним, депутаты фракции ЛДПР не только разработали необходимые поправки, но и предложили провести внеочередную сессию Архангельского областного Собрания депутатов, чтобы депутаты всех фракций смогли вместе выступить в защиту интересов жителей Архангельской области! К сожалению, депутаты других фракций инициативу не поддержали…

– Все необходимые к сессии документы мы разослали всем депутатам, – продолжает Сергей Пивков. – К сожалению, на нашу инициативу так никто и не откликнулся. Хотя на прошлой сессии, когда областные депутаты от «Единой России» поддержали законопроект по повышению пенсионного возраста, многие выступали и говорили о необходимости внести поправки в защиту интересов жителей Архангельской области. Но, видимо, слова не всегда пересекаются с делом. В любом случае мы в ЛДПР не опускаем рук и продолжаем свою борьбу за интересы жителей родного региона! Свои поправки мы уже направили в Государственную Думу, где к их поддержке подключаться наши депутаты фракции ЛДПР. Вместе мы должны добиться нужного результата! – резюмировал депутат от ЛДПР Пивков.