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"Делать им не фиг!". Архангельскую область хотят засунуть в макрорегион

Как сегодня сообщают федеральные СМИ, в Российской Федерации намечается новое территориальное деление.

Кроме уже существующих Дальневосточного и Северокавказского макрорегионов, появятся Центральный, Центрально-Черноземный, Северный, Южный, Волго-Камский, Северо-Западный, Уральский, Волго-Уральский, Южно-Сибирский, Западно-Сибирский, Енисейский и Байкальский. Архангельская область, соответственно войдет в Северо-Западный.

Разработчики проекта, который правительство рассмотрит уже в сентябре этого года, надеются, что данное деление позитивно отразится на межрегиональном взаимодействии.  Причем, по их планам, каждый из макрорегионов будет иметь один крупный центр экономического роста. Нетрудно догадаться, кто займет эту позицию на Северо-Западе.

Наблюдатели весьма скептически относятся к этой затее и характеризуют ее коротко, но емко: «делать им не фиг!».

 

27 август 10:30 | : Политика

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