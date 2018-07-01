Привет, популизм. "Единая России" решила превратить депутатов и сенаторов в простых пенсионеров

«Единая Россия» вынесла предложение, которое, по ее разумению, должно примирить простых россиян с пенсионной реформой – отменить все пенсионные преференции для депутатов и сенаторов.

По логике такое же новшество должно коснуться и федеральных министров, чьё денежное содержание бралось за основу при определении размеров выплат парламентариям.

Идею озвучил Андрей Турчак на вчерашнем заседании политсовета партии власти: «Депутаты Госдумы и сенаторы должны получать пенсию в общем, едином для всех граждан РФ порядке, считаю, что это будет справедливо, ведь для граждан сам принцип справедливости стоит всегда во главе угла». По мнению бывшего псковского губернатора, это позволит перечисленным выше категориям граждан смело смотреть в глаза людям.

Впрочем, наблюдатели скептически относятся к перспективам прохождения данного законопроекта через необходимую процедуру обсуждения.

К тому же, если таковая и состоится, то только после осенних региональных выборов, на которых у партии власти по последним соцопросам положение – хуже не бывает.

А том, хоть трава не расти.

(на фото: "оставьте мне мою пенсию-ю-ю")