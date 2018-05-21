Олег Лавров: "Хватит травить людей!". ЛДПР против свалок мусора по решению чиновников

Курирующий Архангельскую область депутат Государственной Думы фракции ЛДПР Олег Лавров в рамках рабочего визита в регион встретился с северодвинскими дачниками.





В место неподалеку от населенного пункта Рикасиха так называемый региональный оператор – волгоградская фирма «Эко Центр» - планирует свозить отходы из трех городов.





На митинг и встречу с депутатом Государственной Думы Олегом Лавровым собрались почти три сотни человек. Народ, вопреки мантрам Правительства Архангельской области, массово против свалки. К тому же региональная власть своими действиями, чванством и хамством ещё больше настроила людей на протест.





Так на встрече с руководством региона, людям откровенно хамили, обозвав их «группкой, преследующей шкурный интерес», а пожилого человека ораторствующий слуга народа обозвал демагогом. На профанацию общественных слушаний согнали узбекских студентов САФУ, которых разгневанные сограждане изгнали из зала.





Короче, ситуация протестная. Мягко говоря…





Депутат Лавров выслушал людей и солидаризировался с ними:





- ЛДПР категорически против! Хватит издеваться над людьми! Хватит травить людей!





Увы, но никто из руководства Архангельской области на встречу с гражданами из СНТ в Рикасиху не прибыл.



