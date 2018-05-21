Алексей Кудрин предложил уволить из правительства Архангельской области Фоменко, Ерулика, Поташева...

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предложил уволить каждого третьего чиновника в РФ. По его мнению, это не только сэкономит немалые деньги госбюджету, но и не отразится на работе органов исполнительной власти.

По мнению экс-министра финансов, в свое время закончившего среднюю школу в Архангельске, радикально урезать госаппарат поможет цифровизация экономики и перевод бюрократических процессов в автоматизированный и электронный режим. «Мы видим, что на треть чиновников сократить за счет цифровизации».

Исходя из данного предложения, из аппарата правительства Архангельской области безболезненно могут быть уволены: Елена Кутукова (представительство региона в Москве), Евгений Фоменко (зампред правительства), Александр Ерулик (леспром), Сергей Котлов (минобраз), Андрей Поташев (ТЭК), Михаил Яковлев (строительство и архитектура).

Именно они и есть «каждый третий» в списке руководства Архангельской области…

Для справки: За последние 20 лет численность госаппарата в России увеличилась вдвое — с 2,4 до 5,3 млн человек. Содержании армии чиновников в 2017 г. обошлось федеральному бюджету в 1,8 трлн руб. На эти цели ушло 11% всех собранных налогов.