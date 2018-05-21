Игорь Орлов рассказал, какой должна быть пенсия

"Сегодня стоит цель: обеспечить пенсию в размере не менее 40% от средней заработной платы. Такая задача поставлена правительством. Пенсия должна обеспечивать достойную жизнь людям, выходящим на заслуженный отдых, а не быть социальным пособием".

Такую оценку готовящейся пенсионной реформе глава региона дал на встрече с простыми жителями Устьянского района.

Впрочем, он же не исключил большую роль предпринимательства в росте благосостояния трудящихся. Напомним, Устьянский район сегодня славен, прежде всего, частной «Устьянской лесопильной компанией» (УЛК).

"Предпринимательство сегодня - это новые рабочие места, зарплаты работникам, пополнение бюджета муниципалитета. Задача власти - максимально поддерживать неравнодушных людей. И это касается не только инициатив в традиционных для предпринимателей сферах, но и в создании социально ориентированного бизнеса", - сказал, как отрезал, Игорь Орлов.

Политологи прогнозируют, что пенсионная тема будет актуальна минимум два года, и ее будут использовать все, кому передадут микрофон, как в одну, так и в другую сторону.

А вот после 2020 интерес пойдет на спад… если раньше ничего сенсационного не случится.