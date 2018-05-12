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Константин Щемелинин: Без России Крым засохнет

Недавно проблемой водоснабжения Крыма озаботились в Правительстве России — было дано поручение МО РФ, Росатому и РАН проанализировать ситуацию и дать рекомендации. 

Армия может решить эту проблему только одним путем — войной за контроль над Днепром. Росатом может помочь энергией, которую можно направить куда надо. Ученые из РАН могут проанализировать ситуацию на полуострове и дать рекомендации, что кому делать. 

Без днепровской воды Северный Крым может превратиться в засоленную пустыню — именно таким он был до ввода в строй Северо-Крымского канала. 

Если не рассматривать войну с Украиной за воду для Крыма, то единственным вариантом является опреснение воды. Стоимость кубометра опресненной воды в Средиземном море примерно $1,5-2, но это море имеет соленость в 35 промилле, что в 3,5 раза выше солености Азовского моря и примерно в 1,5 раза выше, чем соленость Черного моря. Эти цифры дают стоимость опреснения порядка $ 0,5-1, что в современных ценах составляет 30-60 руб за кубометр воды. Недешево, но нынешняя стоимость холодной воды в Крыму итак порядка 30 руб за кубометр! 

Исходя из этих данных, решение водной проблемы Крыма выглядит так: необходимо забыть о степях Северного Крыма. Людей оттуда переселить, а поселения забросить. 

Необходимо установить опреснительные станции в пяти точках: около Армянска, Керчи, Феодосии, Севастополя и Евпатории. Опреснительные станции возле Армянска и Керчи рационально строить на Азовском море. 

Энергобаланс Крыма сейчас таков: 800-850 МВт дает энергомост с Кубани, 300-350 МВт собственная генерация и 470*2=940 МВт дадут две строящиеся электростанции в Севастополе и Симферополе. Расход электричества в Крыму летом составляет порядка 1100 МВт, а зимой — 1200-1300 МВт. Таким образом, ввод в эксплуатацию двух новых электростанций даст Крыму порядка 800 МВт свободной электроэнергии, которую можно легко направить на опреснение. 

Опресненная вода — это вода без солей, фактически это «мертвая вода», как дистиллированная вода. Систематически пить ее в чистом виде нельзя, но можно смешивать с природной водой и пить (там делают в мире) или использовать для полива. Использование опресненной воды для полива высвобождает объемы природной воды, которая сейчас идет на полив и которую можно использовать для питья. 

Опресненная вода, которую использовали для полива, станет накапливаться в водных линзах в глубине земли — это будет уже не «мертвая вода», так как она насытиться почвенными минералами — эту  воду можно брать с помощью колодцев, очищать и пить. 

В целом, проблема водоснабжения Крыма выглядит вполне решаемой, а учитывая то, как РФ решила вопрос с энергоснабжением Крыма и со строительством Крымского моста, водные перспективы крымчан выглядят вполне оптимистично. 

Константин Щемелинин, крымский писатель и политолог

10 август 08:06 | : Политика / Экономика

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