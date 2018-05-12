Кто ты, Наташа Поклонская? Одиозного депутата Госдумы исследуют Тутов и Беднов

О гражданской позиции депутата Госдумы Натальи Поклонской рассуждают архангельский писатель Александр Тутов и журналист Анатолий Беднов.

Александр Тутов: - Почему я решил к этой теме вернуться. Во-первых, она интересна, потому что речь идет о красивой женщине. Это уже хорошо. Во-вторых, о женщине, которая обладает своим конкретным, сильным характером. В-третьих, это подтверждает то, что мы говорили раньше: когда на нее масса народу нападала…

Анатолий Беднов: - Она умеет, как говорится, держать удар.

А.Т.: - В последних публикациях на нее пытаются повесить всякую ерунду. Вплоть до того, что у нее часы за несколько миллионов.

А.Б.: - Это вообще излюбленная тема для нападок на разных российских деятелей.

А.Т.: - Подаренные ей часы стоят явно не миллионы. Ну, может быть, десять-пятнадцать тысяч. Не самые дешевые, но и не слишком дорогие, подаренные ей правительством Крыма.

Наталья Поклонская с самого начала стала заявлять принципиальные вещи.

А.Б.:- Прежде всего – по пенсионной реформе.

А.Т.: - Хотя в ней, конечно, есть некоторая наивность: она считала, что в «Единой России» может быть демократия с возможностью самостоятельно высказывать свое мнение. Но одной идти против всей фракции достаточно сложно. Она может вообще стать персоной нон грата в политике: может появиться множество якобы «разоблачительных» публикаций. Дело в том, что она обидела некоторых власть имущих.

Но, опять же, отмечу: кроме хороших внешних данных (что всегда – в плюс), у нее есть еще и ум. В ее крымской биографии были моменты, когда она боролась с криминалом – и очень успешно, несмотря на риск для жизни. Без умения соображать и быстро действовать здесь ничего бы не получилось. И сегодня у нее есть возможность попытаться стать одним из лидеров общественного мнения. Многие православные политические деятели и часть нормальных мужчин будут поддерживать ее. К сожалению, таких политиков, умеющих грамотно высказывать и отстаивать свое мнение, как женщин, так и мужчин, сегодня практически нет. Их обычно отсеивают на уровне муниципальных, в лучшем случае областных выборов, к какой бы партии они не относились. Я знаю, что во всех думских фракциях есть определенная стоимость мандата – даже в тех, которые считаются оппозиционными. Так что важна не политическая принадлежность, а то, как человек относится к народу, готов ли защитить его права, интересы.

А.Б.: - Поклонской постоянно ставят в упрек ее позицию по фильму «Матильда» и в целом отношение к Николаю Второму.

А.Т.: - Ее позиция по Николаю Второму – а что в ней плохого? Это был наш последний император, трагически ушедший из жизни. После того, как он погиб, началась страшная, многолетняя Гражданская война, плоды которой мы до сих пор пожинаем. Хотя главными виновниками его гибели были не большевики, а, в первую очередь, либералы. Точнее не либералы, а «либерасты», так как нормальные либералы хотят добра для своей страны. А для «либерастов» чем хуже стране, тем лучше. У большевиков другой грех – как бы то ни было, это они убили семью Николая. Если бы этого не было, можно было бы как-то иначе воспринимать эту ситуацию, но, к сожалению, это было, произошло разделение общества.

Хорошо, что сегодня поднимают тему Российской империи. У нас часто забывают, что Первая мировая – это вторая Отечественная, которая была перед Третьей – Великой Отечественной войной. И тогда были наши партизанские отряды, которые боролись с немцами, и подъем народа был высокий, но ту войну мы проиграли.

А.Б.: - Крымчане ее по-прежнему уважают.

А.Т.: - В Крыму к Поклонской относятся в основном положительно. Никаких серьезных отрицательных отзывов о ней я не слышал, хотя отдыхаю в Крыму каждый год. Крымчане вообще более русские, чем многие в России. Поэтому и НАТО не удалось провести в Крыму учения, хотя они пытались это сделать. И Наталья Поклонская более русская, чем многие депутаты Государственной Думы.

А.Б.: - Депутаты Госдумы от «Единой России» объявили ей бойкот и перестали являться на заседания возглавляемого ею комитета по проверке депутатских деклараций и противодействию коррупции. С одной стороны, поневоле вспоминаешь народная мудрость: «Правда глаза колет». С другой – депутаты Госдумы все работают на постоянной основе, получают за свою работу зарплату на уровне федерального министра, при этом пропуская без уважительной причины заседания комитета, в котором состоят. Вообще-то с точки зрения трудового законодательства такой «бойкот» называется прогулом. Если рабочий прогулял смену, его увольняют. А депутатам, выходит, Трудовой кодекс не писан?

А.Т.: - Вспоминают, что она не встала в присутствии американской делегации. В свое время, когда я проводил конкурс «Поморская красавица», организаторы решили прогнуться и включить американский гимн. При этом российского гимна не звучало, но прозвучал гимн США. И вдруг чиновники наши стали вставать, руки по швам под эту музыку. Как будто к ним «шефы» приехали, давайте поднимемся и прогнемся. А я и еще несколько моих хороших знакомых демонстративно остались сидеть. И даже ноги положили на верхние сидения, пусть это и выглядит некрасиво.

В данной ситуации мне хочется пожелать Наталье Поклонской удачи, поскольку она человек несистемный, а таким всегда приходится трудно. Что еще мне в ней нравится – то, что она не боится: вылетит из Госдумы или нет.

А.Б.: - Боятся вылететь из Госдумы обычно те, кто пришел отстаивать корпоративные, чисто коммерческие интересы. Или те, кто не видит для себя возможностей вне стен парламента: без мандата я – букашка, с мандатом – человек. А Наталья Поклонская не пропадет, независимо от того, останется депутатом или нет. Пожелаем ей успехов.