Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

И первые станут последними. В Архангельской области разыграли места в избирательных бюллетенях

В Избиркоме Архангельской области прошла жеребьёвка мест для политических партий на участие в осенних выборах.

Разыгрывалось – под каким номером та или иная партия появится в избирательных бюллетенях.

Первое место досталось КПРФ, второе место за «Справедливой России», третье место – «Единая Россия», четвертое место – «Коммунистическая партия Коммунисты России», пятое место – «Родина», шестое место – ЛДПР. 

Выборы в Областное собрание пройдут 9 сентября.

P.S. Наблюдатели обращают внимание на активность «Коммунистов России», сумевших зарегистрировать 56 региональных отделений за три недели, и считают, что это главный спойлер КПРФ, ангажированный Кремлем.

07 август 14:03 | : Политика

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


Раскрыта тайна северодвинского медведя-шатуна – это … «Сказки бабушки Галины», выпуск 37
Итоги работы Министерства культуры Архангельской области за 2017 год (ВИДЕО)
Прости их, Пенза, или «Поморье» заварило отбеливатель. «Сказки бабушки Галины, выпуск 36
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Август 2018 (52)
Июль 2018 (235)
Июнь 2018 (273)
Май 2018 (245)
Апрель 2018 (258)
Март 2018 (243)


Деньги


все материалы
«    Август 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20