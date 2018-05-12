И первые станут последними. В Архангельской области разыграли места в избирательных бюллетенях

В Избиркоме Архангельской области прошла жеребьёвка мест для политических партий на участие в осенних выборах.

Разыгрывалось – под каким номером та или иная партия появится в избирательных бюллетенях.

Первое место досталось КПРФ, второе место за «Справедливой России», третье место – «Единая Россия», четвертое место – «Коммунистическая партия Коммунисты России», пятое место – «Родина», шестое место – ЛДПР.

Выборы в Областное собрание пройдут 9 сентября.

P.S. Наблюдатели обращают внимание на активность «Коммунистов России», сумевших зарегистрировать 56 региональных отделений за три недели, и считают, что это главный спойлер КПРФ, ангажированный Кремлем.