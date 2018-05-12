Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Наша "Смехопанорама": В Архангельске определились с теледебатами под выборы в Областное собрание

В Архангельске прошла жеребьевка теледебатов под выборы в Областное собрание. Напомним, что это любимый телезрителями жанр… лучше любой «Смехопанорамы». Также распределили бесплатный эфир между партиями и кандидатами-одномандатниками.

В предвыборной гонке примут участие 6 партий и 108 одномандатников. Все они получили право выступить на каналах «Россия 1», «Россия 24» и в эфире «Радио Россия».

Как считает председатель регионального Избиркома Андрей Контиевский, именно теледебаты добавляют интригу к выборам любого уровня.

Кроме этого, кандидаты получают возможность «предъявить товар лицом» и наконец объяснить, чем конкретно собираются заняться в депутатском качестве.

На всю телевизионную бесплатную кампанию выделено 600 минут. Хотите больше – пожалте в кассу.

Теледебаты стартуют 13 августа, т.е. со следующего понедельника.

Сергей Николаев, директор ГТРК «Поморье»:

— В этот день начнутся совместные агитационные мероприятия, так называемые, дебаты. Это будут первые дебаты на канале «Россия 1» в 9 часов 15 минут и на канале «Россия 24» в 10 утра.

Особые условия: поменяться друг с другом эфирным временем участники предвыборной гонки не могут, но имеют право приобрести дополнительные минуты. Распределение платного времени - 8 августа. Информация о том, когда будет выступать тот или иной участник, появится на сайте областного избиркома.

Советуем запастись попкорном… будет смешно.

 

07 август 11:10 | : Политика

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


Раскрыта тайна северодвинского медведя-шатуна – это … «Сказки бабушки Галины», выпуск 37
Итоги работы Министерства культуры Архангельской области за 2017 год (ВИДЕО)
Прости их, Пенза, или «Поморье» заварило отбеливатель. «Сказки бабушки Галины, выпуск 36
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Август 2018 (52)
Июль 2018 (235)
Июнь 2018 (273)
Май 2018 (245)
Апрель 2018 (258)
Март 2018 (243)


Деньги


все материалы
«    Август 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20