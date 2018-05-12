Наша "Смехопанорама": В Архангельске определились с теледебатами под выборы в Областное собрание

В Архангельске прошла жеребьевка теледебатов под выборы в Областное собрание. Напомним, что это любимый телезрителями жанр… лучше любой «Смехопанорамы». Также распределили бесплатный эфир между партиями и кандидатами-одномандатниками.

В предвыборной гонке примут участие 6 партий и 108 одномандатников. Все они получили право выступить на каналах «Россия 1», «Россия 24» и в эфире «Радио Россия».

Как считает председатель регионального Избиркома Андрей Контиевский, именно теледебаты добавляют интригу к выборам любого уровня.

Кроме этого, кандидаты получают возможность «предъявить товар лицом» и наконец объяснить, чем конкретно собираются заняться в депутатском качестве.

На всю телевизионную бесплатную кампанию выделено 600 минут. Хотите больше – пожалте в кассу.

Теледебаты стартуют 13 августа, т.е. со следующего понедельника.

Сергей Николаев, директор ГТРК «Поморье»:

— В этот день начнутся совместные агитационные мероприятия, так называемые, дебаты. Это будут первые дебаты на канале «Россия 1» в 9 часов 15 минут и на канале «Россия 24» в 10 утра.

Особые условия: поменяться друг с другом эфирным временем участники предвыборной гонки не могут, но имеют право приобрести дополнительные минуты. Распределение платного времени - 8 августа. Информация о том, когда будет выступать тот или иной участник, появится на сайте областного избиркома.

Советуем запастись попкорном… будет смешно.