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А судьи кто? Тутов и Беднов рассуждают о судьбе Крыма

Этот риторический вопрос, в который уже раз, адресуют российским либералам писатель Александр Тутов и журналист Анатолий Беднов. Повод – заявления писательницы Людмилы Улицкой о «150-летнем отставании» России от Запада и ее позиция по Крыму, разделяемая рядом либеральных оппозиционеров.

 

Александр Тутов: - Я несколько раз бывал в Крыму, последний – в прошлом году и сравнивал, как там развивается ситуация. В этом году тоже собираюсь там побывать, но позже, так как работа отнимает много времени. Сейчас идет много комментариев по Крыму.

 

Единственное, что мне не нравится – то, что «Единая Россия» влезла в кампанию поддержки Крыма. Она только все испортит!

 

Крым – очень своеобразный регион, он мне всегда представлялся, как бы это не звучало, сохранившимся «Совком». В хорошем смысле этого слова.

 

Анатолий Беднов: - Причем очень своеобразным. Его можно назвать и последним бастионом Российской империи с культом Николая Второго.

 

А.Т.: - Там к царям относятся очень уважительно. А почему «Совок» в хорошем смысле? Я после ранения хромаю. В Архангельске, когда зайдешь в автобус, редко кто уступит место. А в Крыму уступают. Если что-то спросишь, тебе сразу покажут и расскажут, как пройти.

 

Насколько я знаю крымчан, они всегда хотели вернуться в Россию, и не хотели жить на Украине. При этом неважно, какой они национальности – армяне, крымские татары (большинство крымских татар), греки, русские, караимы – они не чувствовали себя вне России. Крым – это такой непотопляемый российский авианосец, он всегда хорошо оборонялся. Сколько раз приходилось отстаивать Севастополь! Кстати, в основанной русскими Одессе тоже настроения пророссийские, но она находится на Украине, и их там крепко прижимают. А в Крыму еще до 2014 года таксисты, когда узнавали, что я приехал из Архангельска, бывало возили меня бесплатно и рассказывали, как они хотят вернуться в Россию. И мои знакомые, которые там живут, точно так же мечтали об этом.

 

Когда говорят, что Крым вошел в состав России незаконно, хочется привести пример: если у вас украли ребенка, а вы отняли его у похитителя, то это хороший, правильный поступок.

 

А.Б.: - Людмила Улицкая сомневается в том, что Крым по праву принадлежит России.

 

А.Т.: - Мои предки тоже участвовали в войнах за освобождение Крыма, и я очень этим горжусь. И мне в Крыму комфортно жить, потому что это наша земля. Есть писательница Людмила Улицкая, которую объединили с такими «великими»  актриса Лия Ахеджакова, с Андреем Макаревичем. Борисом Акуниным и другими. Я считаю, что ей гордиться нечем. Что такого интересного она написала, чтобы войти в серьезную русскую литературу? Это точно так же, как раскручивали «Парфюмера» Зюскинда. Плохая книга плохого писателя, который эксплуатирует тему, что если человек талантливый, то ему все позволено, он может убивать. Зюскинд – это реклама фашизма.

 

Войнович… Я скажу свое личное мнение. Поскольку я тоже писатель и кто знает, кто из нас останется в истории.

 

А.Б.: - «Чонкин» - всего лишь подражание «Швейку». Хотя Войновича теперь трогать не хорошо.

 

А.Т.:  Уж если и брать кого за классику, то лучше «Остров Крым» Василия Аксенова. У него и детские отличные книжки – «Мой дедушка – памятник» и так далее.

 

А.Б.: - «Затоваренная бочкотара». Ее в девяностые в Архангельске экранизировали.

 

А.Т.: - Я считаю, это – гениальный автор. Хотя Крым у него тоже отдельный, белогвардейский, а не в Союзе. А Макаревич… Он давно спекся. Когда-то Юрий Шевчук сделал замечание Путину по поводу ограничений на проведение митингов, и после этого получил прозвище «Юра-музыкант». И Макаревич высказался тогда, что Шевчук вел себя некультурно, невоспитанно. Просто в тот период у Макаревича было все хорошо, он дружил с премьером Медведевым. А тут вдруг резко стал якобы оппозиционером. Да, я буду некоторые из ранних песен Макаревича слушать. А у Шевчука и новые произведения достаточно интересные. И Шевчук, в отличие от Макаревича, русский народ не ругает, он его любит, а ругает он правительство. Вот настоящая оппозиция! Можно не любить государство, но любить свою страну. Как его можно обвинять в том, что он не патриот? В январе 1995-го он в Грозном поддерживает наших солдат. В 1999 году в Белграде поддерживает сербов. То есть он не прозападный.

 

А.Б.: - Его совершенно потрясающая песня «Капитан Колесников» о гибели «Курска».

 

А.Т.: - Он же переживает за подводников, а не радуется, что это произошло. А наши либеральные «оппозиционеры» радуются. Надо бороться за исправление недостатков, а не бежать на Запад рассказывать, как тут все плохо. Я могу даже понять фильм «Левиафан», который показывает недостатки в нашей жизни. Это, по крайне мере, объяснимо.

 

А.Б.: - История американского фермера, несколько видоизмененная и перенесенная на российскую почву.

 

А.Т.: - Или возьмем Бориса Акунина. Романы из серии о Фандорине интересны – правда, не все. Но надо учесть что он – компилятор. Своих идей у него практически нет. Например, «Небесные колесницы» - в основе их легенды о ниндзя. Врочем , он обычно своих заимствований и не скрывает.

 

А.Б.: - Поскольку он переводил произведения Мисимы, то, наверно, черпал оттуда.

 

А.Т.: - К тому же он перевирал российскую историю – например, обстоятельства битвы при Плевне. В его романе «Алтын толобас» все русские – плохие, хорошие - только грузин и одна казашка. Или роман «Шпион»: немецкие агенты оказываются лучше, чем те, кто с ними борется. К счастью, его герои не всегда соответствуют тому, как ведет себя их автор. И, я думаю, Фандорин не захотел бы поддерживать Акунина, если бы они встретились.

 

Или записывают Лию Ахеджакову в великие актрисы. А что она великого сыграла? Я понимаю: великий, гениальный Евгений Леонов, великий Юрий Яковлев и многие другие. Великие ушли, и теперь мы займем их место? «Простите нас»… Может, ей лучше перед нами извиниться, поскольку она имеет больше благ и льгот, чем мы? И при Советском Союзе она не страдала, и при нынешней власти.  Да, она хорошая актриса, но не великая.

 

А.Б.: - Да, «великой» ее называть едва ли правомерно, так как на протяжении многих десятилетий она играет практически в одном амплуа. Если сравнивать с тем же Леоновым, который играл и комических, и трагических персонажей…

 

Кстати, Макаревич и его единомышленники свободно ездят по стране, а Юлии Чичериной, автору песен о Донбассе, в дни Чемпионата мира по требованию ФИФА запретили выступать на концерте. Причем с любыми песнями, не имеющими никакого отношения к политике.  А наши власти в очередной раз прогнулись перед заграницей.

 

А.Т.: - Очень талантливая, а ее не допустили. Тому же Макаревичу, когда был его юбилей, бесплатно предоставили Лужники, по телевизору постоянно показывают. А Шевчук часто появляется на экране?

 

 А.Б.: - Макаревича и в советские годы сильно не обижали. «Машина времени»  постоянно звучала и при Брежневе, и при Горбачеве, и при Ельцине – достаточно вспомнить его участие в акции «Голосуй или проиграешь».

 

А.Т.: - У него просто желчи много накопилось.

 

А.Б.: - Как в свое время говорил, кажется, Марк Захаров: есть много тех, кто расчесывает свои комариные укусы и выдает их за раны, полученные в борьбе.

 

А.Т.: - При всем том я бы их поддержал, если бы они критиковали неправильные действия властей. Но они «критикуют» весь народ, и им не жалко отдать миллионы людей обратно Украине. Они что, не понимают, что там произойдет, сколько человек будет арестовано, расстреляно и так далее. Сегодня либералы утверждают, что ничего в России говорить нельзя, могут арестовать. Но кого из либералов арестовали, давайте вспомним? Никиту Белых? За воровство в огромных количествах и в течение долгого времени. Навальный?

 

А.Б.:- Навальный гуляет на свободе, организует несанкционированные митинги, его за это штрафуют, иногда даже и арестовывают – но в административном порядке. Реально же преследуют за высказывание своего мнения отнюдь не либералов.

 

А.Т.:  - Те, кто сидят – как раз из патриотических групп. У нас власть во многом либеральная, и в законе о пенсионной реформе они ведут себя как либералы. Да, пенсионная реформа нужна, но такая, чтобы наши пенсионеры получали больше денег.

 

А.Б.: - Что же касается принципиальности нашей либеральной общественности, то вот красноречивый факт. Несколько рок-групп отказались участвовать в фестивале «Нашествие», потому что его поддерживает Министерство обороны России. И тут же отправляются на рок-фестиваль в Тернополь, проводимый при участии ВСУ! Хотя, отсутствие группы с названием «Порнофильмы», наверное, невеликая потеря для «Нашествия». Но сам факт двойных стандартов впечатляет. Так же, как некоторые, сомневаясь в принадлежности Крыма к России, не сомневаются, например, в принадлежности Иерусалима и других спорных территорий Израилю.

 

А.Т.: - Настоящий патриот может быть либералом, либерал-патриотом, но он при этом любит свою страну. Я понимаю, что у нас много есть и записных «патриотов», которые на самом деле патриотами не являются, потому что у них жены, дети и имущество за границей. Нужна реальная, нормальная оппозиция, которая переживает за ситуацию в стране. Она есть, но преподносят нам Навальных, Ахиджаковых, Акининых и прочих подобных. Забывая к ним присоединить Чубайса, Кудрина, Голикову, Медведева…

01 август 10:53 | : Политика

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