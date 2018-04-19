Знак ангажированности. Президент Путин подписал указ о звании "Заслуженный журналист России"

Сегодня президент России установил своим указом новое профессиональное звание -"Заслуженный журналист Российской Федерации".

В указе президента подчеркивается, что "лицам, которым присвоены почетные звания РФ, входившие в государственную наградную систему до вступления в силу настоящего указа, предоставляются меры соцподдержки (судя по всему, имеются в виду льготы по оплате ЖКХ, персональные оклады и пр.) в порядке и в случаях, установленных законодательством РФ". Документ опубликован на сайте правовой информации.

Указ от 19 июля вступает в силу со дня подписания.

Отметим, что на журналистском форуме в Калининграде, состоявшемся в начале весны этого года, председатель Союза журналистов России обратился к Путину за званием «Заслуженный журналист России», а также по поводу статуса участник боевых действий для журналистов, работающих в горячих точках. Второе предложение Владимир Путин отверг сразу, обосновав тем, что военные идут на смерть по приказу, а у журналистов это проявление свободной воли, каждый имеет право отказаться (однако идут за очень приличные деньги). Но о «заслуженном журналисте» обещал подумать… и вот.

При этом часть журналистского сообщества искреннем считает, что это дискредитация их профессии – звание «заслуженный журналист» будет как черная метка, сообщающая об ангажированности того или иного труженика пера и микрофона.