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Осторожно: Писатель Проханов ищет в Архангельской области свою мечту

Редактор газеты «Завтра» приехал в регион для съемок сюжета будущего фильма.

Телепроект под условным названием «Русская мечта» снимается по заказу Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании. Премьера документального телевизионного цикла запланирована на сентябрь.

В поисках этой мечты писатель где только не побывал – и в Псковской области, и на Ямале…

— Русская мечта — это мечта об идеальном бытие, и это подтверждают земские мечтания — и на Ямале, и в Твери, и в Марий Эл, и в Новгороде. Каждый по-своему, все регионы хотят сделать жизнь абсолютно благодатной, справедливой и прекрасной, и для этого предпринимают свои усилия. Один строит лодки, другой выращивает хлеба, третий восстанавливает монастыри, а четвёртый показывает, как в одной территории могли мирно уживаться сто народов.

У нас искать мечту Проханов собирается на космодроме Плесецк, в цехах Севмаша, на алмазном месторождении им. Гриба и по поморским деревням.

Напомним, что он относится к числу наиболее реакционных писателей и общественных деятелей, пытающихся увязать коммунистическую идею с православной верой. Его образец государственного деятеля – Сталин, черты которого он пытается искать и в Путине. Проханов также частый гость на различных телевизионных ток-шоу, его участие в них придает действию непредсказуемость и дуринку.

В рамках съёмок Проханов записал интервью с губернатором Архангельской области Игорем Орловым.

Наблюдатели сочувственно вздыхают – с кем только не приходится общаться по должности Игорю Анатольевичу…

17 июль 11:46 | : Политика / Культура

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