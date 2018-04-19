Эти парни стоят друг друга! Трамп заставил Путина ждать себя

Как сообщают сейчас все мировые информационные агентства, аккредитованные в Хельсинки, Трамп прибыл на встречу двух мировых лидеров еще позже коллеги Путина.

До этого именно последний славился своей непунктуальностью… его приходилось ждать даже английской королеве, а бывшая жена Людмила только вздыхала.

Отметим, что в столицу Финляндии российский президент прибыл значительно позже своего американского коллеги.

В итоге долгожданная встреча началась на час позже запланированного времени.

Эти парни стоят друг друга, резюмируют наблюдатели.

Анализ этой встречи читайте в ближайшем выпуске Итогов недели.