Эти парни стоят друг друга! Трамп заставил Путина ждать себя

Как сообщают сейчас все мировые информационные агентства, аккредитованные в Хельсинки, Трамп прибыл на встречу двух мировых лидеров еще позже коллеги Путина.
До этого именно последний славился своей непунктуальностью… его приходилось ждать даже английской королеве, а бывшая жена Людмила только вздыхала.
Отметим, что в столицу Финляндии российский президент прибыл значительно позже своего американского коллеги.
В итоге долгожданная встреча началась на час позже запланированного времени.
Эти парни стоят друг друга, резюмируют наблюдатели.
Анализ этой встречи читайте в ближайшем выпуске Итогов недели.