Пенсионер, пожарный, предприниматель... От Коряжмы в Архангельское областное Собрание рвутся пять человек

10 июля завершилось выдвижение кандидатов в депутаты Архангельского областного Собрания. О своем желании участвовать в выборах нового состава регионального парламента по Коряжемскому одномандатному избирательному округу (№16) заявили пять человек.

Среди претендентов на мандат: пенсионер, депутат городской Думы Александр Калинин (выдвинут ЛДПР); старший пожарный службы по пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям филиала Группы «Илим» Алексей Острецов (КПРФ); индивидуальный предприниматель из Котласа Маргарита Суворова (партия «Родина»); руководитель отделения социальной защиты населения в городе Коряжме Ольга Порошина («Единая Россия») и самовыдвиженец – главный бухгалтер МУП «Гор­свет» Наталья Перевалова (ей необходимо собрать 1422 подписи избирателей).

Окончательный список кандидатов для включения в избирательный бюллетень будет сформирован после 25 июля.

Необходимо отметить ряд новшеств.

«Во-первых, численность депутатов областного Собрания снизилась с 63 до 47. В связи с этим расширились избирательные округа. Так, в округе №16 к Коряжме присоединяются сельское поселение «Черемушское», поселок Вычегодский, деревни Свининская, Слуда и улица Байка города Котласа, – рассказала председатель Коряжемской территориальной избирательной комиссии Ирина Лобанова. – Во-вторых, время работы избирательных участков в день голосования будет продлено до 22 часов».

Выборы 9 сентября пройдут по смешанной избирательной системе. Избиратель получит два бюллетеня. В одном он должен проголосовать за ту или иную партию, во втором – за кандидата, идущего по одномандатному избирательному округу.

(по материалам tk-online)



