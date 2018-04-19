За полшага до финала. С чем уходит ЧМ-2018

Этот футбол никогда не закончится.

Хотя, казалось бы, российская сборная вылетела из турнира. Вылетела, не дойдя одного шага до полуфинала. Вылетела на пенальти. Те, кто хотя бы раз стоял на настоящих футбольных воротах (а не между двумя школьными портфелями на асфальте) должен помнить, что это за расстрел.

Подвиг, говорят одни. Нежданная удача, уверены другие. Подкупили… угрюмо настаивают третьи. Между ними такой срач в интернете, как по вопросу о поддержке Путина – доказать что-то кому-то нереально.

Лично я отношусь ко вторым, кто за удачу. Игра наших не впечатлила… скорее это было похоже на исландское чудо, которое мы лицезрели на последней «европе». Старались, «сушили» изо всех сил игру. Что тоже тактика, но в ущерб зрелищности. А зрелищность достигается индивидуальным мастерством, а не коллективной вязкостью.

Однако у команды появился кураж. В моей жизни было два таких момента, когда на футбольном поле всё получалось. Пусть в детстве, но на всю жизнь запомнил.

Простите, ребята, что не верил в вас. Не только я извиняюсь. Семён Слепаков из КВН, записной ёрник с гитарой, тоже извиняется. Парни, вы реально крутые. Сожалею, если кого-то из вас обидел своим творчеством. Все шло честно, от сердца. От чувства безнадеги, которая до начала чемпионата заполняла все. Теперь не так. Спасибо вам за это. Было мощно и феерично… Парни снисходительно улыбаются. Они на клоунов не обижаются. Они купаются в славе.

Чу, а что это народ на улицы выходит, против пенсионной реформы протестует? Ему что, футбола мало? А не надо мешать котлетный фарш с мухами… точнее, футбол с экономикой. Народ помудрел, поболел, проорался «Вперёд, Россия!» и пошёл бороться за свои права. Футболисты победили, но своя пенсия ближе к телу. Впрочем, уже никого не раздражает, что по полю гоняют мяч одиннадцать долларовых миллионеров, хоть в этом народный контроль успокоили.

Дорогущие стадионы своё отслужили. Было бы обидно, если бы при этом наша команда показала игру… которую обычно показывает. А так, не жалко. И только провокаторы рассказывают в интернете, как обидно бразильцам и юаровцам смотреть на свои золотые чаши. Обидно, потому что в них они опозорились, особенно первые. Тот разгром от Германии им нация во век не забудет. Понимать надо…

Мы побеждали не только на поле. Куда-то подевались наши зверские околофутболисты, способные запугать любую торсиду до икоты. Встали на путь исправления? Вряд ли. Просто смешались с нормальными людьми, которым хочется любить, а не ненавидеть. В интернете и по телевизору всё время какие-то романтичные истории… специально, чтобы позлить особо целомудренных депутатов Госдумы. Английские болельщики хватаются за голову – их, де, жестоко обманули, пугая Россией. И ведь напугали, знакомые из Нижнего жаловались, что бриттов на их улицах было совсем чуть-чуть. Что ж, нечто подобное было в Москве на Олимпиаде-80. Ждали увидеть пьяных комиссаров в обнимку с медведями, а в итоге рыдали в три ручья вслед улетевшему Мишке. Сентиментальность тоже наш конёк.

Иностранных гостей любили, им всё было в кайф. Досталось, как всегда, своим. Под окнами автора полночи горевала весёлая компания, переживая перипетии последнего матча с хорватами. Когда менее экспансивные поклонники российской сборной грозились немедленно вызвать полицию, их опускали с небес на землю: «Нам обещали, что сегодня забирать не будут». Интересно, «нам» - это скольким миллионам?

Даже в телевизоре прошёл месячник всеобщей любви… ну, если не любви, то не ненависти ко всему западному, как только выдержали? Интересно, что сентенцию по поводу кары небесной, постигшей немецкую сборную за две мировые войны в совокупности, произнесло вполне официальное лицо, и за него стыдно отнюдь не народу. Вообще, многие россияне отмечают, что им за эти дни понравилось жить не в осаждённой врагами крепости. Стоит надеяться, что это понравилось не только рядовым гражданам… или бесполезно?

Пишу про рядовых граждан… и вспоминаю троицу в кокошниках, жрущую хот-доги на трибуне. Я от их вида был в ужасе. Народ, наоборот, умилился, и сделал карикатурных обжор символом России. Какие же мы всё-таки разные… с народом.

Я заметил, что мантру «Спорт вне политики» стали произносить гораздо реже, чем во времена моей юности. Просто смешно, так не бывает. А если и бывало, то принимало уродливые формы. Вы видели кадры Берлинской Олимпиады 1936 года? Представляете, каково было сидеть на трибунах в стране, с которой уже всё было ясно, и только болеть. СССР в этом не был замазан… по той простой причине, что в принципе не состоял в Международном олимпийском движении… хватит с нас и всем известного пакта.

2018 год… и снова политика. Обиделись на Хорватов, прокричавших «Слава Украине!». Зря… но имеют право, в той стране они играли, зарабатывали, кричать «слава» своей зарплате никто не запрещает. Просто запомним, какие настроения царят в украинском футболе.

Рано подсчитывать доходы от ЧМ (финансовые, не репутационные), тем более, что они вряд ли покроют расходы. Читаю колоссальную цифру – 683 млрд. пошло на создание и обновление сопутствующей инфраструктуры. В том числе, на строительство гостиниц соответствующей звёздности (как минимум, выше 2-х). И уже сейчас жалуются на крайне низкую их заполняемость - демпинговали владельцы приличных апартаментов на съём. Например, большие потери понёс Санкт-Петербург, в котором зарегистрированы отказы от 80-90 % номеров, зарезервированных в четырёхзвёздочных отелях для болельщиков, их нагло перехватили хозяева квартир на Невском и с видом на Аврору.

Ничего, хорохорится хозяйственная власть, зато будет дополнительной фактор для мотивации туристов вернуться в эти города после проведения ЧМ-2018. Ой-ли, в Саранск? Очень слабо верится.

Футболисты нашей сборной сразу стали заслуженными мастерами, а это, как минимум, неплохая прибавка к пенсии (больная мозоль). Кто-то над нами издевается? Вряд ли. Просто тот, кто подписывает подобные представления, не зацикливается на подобных мелочах.

Но главная награда, она же реальная оценка качества игры каждого, будет позже. Когда дзюб и прочих акинфеевых станут наперебой приглашать в ведущие футбольные клубы Европы… а ещё лучше Ближнего Востока (там больше платят). А то какой-то лукамодрич бегает «Реал» Мадрид… а наши максимум за «Зенит».

Обидно…

P.S. Сегодня станет ясно, кто – Франция или Хорватия. Обожаю экшн, где маленькие лупят больших. Догадываетесь, на кого ставлю?

Леонид Черток