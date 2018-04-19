"Арктический форум" - welcome to Arkhangelsk в апреле 2019-го

V Международный арктический форум «Арктика – территория диалога» состоится в Архангельске 9–10 апреля 2019 года. Форум проводится раз в два года. Это крупнейшая площадка для совместного обсуждения с зарубежными партнерами актуальных проблем и перспектив развития Арктического региона.

По словам советника Президента Российской Федерации Антона Кобякова, при выборе дат проведения мероприятия были учтены климатические особенности работы в северных широтах, а также график значимых международных событий политической, экономической и религиозной направленности.

- Международный арктический форум утвердился в качестве значимой площадки для открытого диалога по актуальной арктической повестке. В центре внимания участников – вопросы повышения качества жизни населения Арктического региона, сохранения его уникального экологического потенциала, обеспечения устойчивого социально-экономического развития полярных территорий и укрепления в этих целях международного сотрудничества», – подчеркнул Антон Кобяков.

Форум пройдет на площадке Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова.

Официальный сайт Международного арктического форума: forumarctica.ru.

(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)