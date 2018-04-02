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Иногда таких расстреливают. Эсеры и коммунисты Архангельской области делают ставку на перебежчиков

На днях политическое пространство Архангельской области, раскаленное ожиданием скорых выборов, буквально взорвал демонстративный переход Ростислава Васильева из ЛДПР под красные знамена коммунистов.

Несколько лет до этого один из самых активных (в риторике) депутатов Горсовета Архангельска выступал в различных  телевизионных программах подчеркнуто с позиции либерал-демократов.

Свою мимикрию Ростислав объясняет несогласие с пенсионной реформой, поддерживаемой лидером его бывшей партии Владимиром Жириновским.

Слово координатору ЛДПР по Архангельской области Игорю Арсентьеву:  

«До сегодняшнего дня комментировать события, связанные с официальными заявлениями некоторых действующих депутатов в преддверии предстоящих выборов, не было никакого желания.

Очевидно, что предвыборная борьба, внутрипартийная конкуренция делят соискателей на довольных и не очень.

И если заявления депутатов Аннина и Шарова вызывают определенное уважение, то попытка депутата Васильева переложить свои собственные проблемы, не позволившие получить возможность избираться, на партию, которая дала ему возможность быть действуюшим депутатом Городской Думы, вызывает, мягко говоря, недоумение.

Дабы опровергнуть откровенную ложь, скажу, что ЛДПР ни при каких условиях не поддержит предложенный правительством вариант пенсионной реформы.

Ну, а коммунистов откровенно жаль, потому как стратегия выдвигать кандидатов по остаточному принципу, игнорируя собственный кадровый потенциал, это путь в никуда!».

Отметим, что и местная «Справедливая Россия» включила вторым номером своего партийного списка бывшую лдпровку Ирину Чиркову. В данном случае, наблюдатели склонны обсуждать финансовую составляющую… а также отсутствие более-менее узнаваемых лиц в команде региональных эсеров.

(на фото: допрос перебежчика, 1942 г.)

02 июль 11:59 | : Политика

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