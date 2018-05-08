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На сессии Архангельского областного Собрания: Молодежь, которую мы почти потеряли

Депутат Юрий Шаров делится впечатлениями:

- На сегодняшней сессии выступал представитель администрации Архангельской области Иван Дементьев по вопросу развития молодежной политики в регионе. Вот молодцы, 95% деятельности чиновников - это организация праздников, форумов и обсуждений. И это на наши налоги… Вместо того, чтобы строить доступное жильё и гарантировать первое рабочее место они занимаются бог знает, чем.

Я спросил у докладчика не хочет ли он покаяться перед молодым поколением и начать заниматься делом, ответ был неразборчив...

После я выступил и привел пример школьников, которым даю парламентские уроки. Из 10 человека, 9 хотят уехать в Москву или Питер. При этом они готовы остаться в Архангельской области, если будет нормальный досуг и доступная работа, а в дальнейшем и доступное жилье. Но пока областное правительство занято другим. Но об этом немного позже…

(фото очевидца)

27 июнь 16:36 | : Политика

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