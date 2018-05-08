Донской в полиции. Экс-мэра Архангельска повязали на Красной площади

Сегодня бывший глава Архангельска появился на Красной площади в Москве с лозунгом – «Нет некрофилии».

Таким образом Александр Донской. Высказался по одному из самых спорных вопросов России нового капиталистического периода – захоронения мумии Ленина.

Через 16 минут он уже сидел в полицейской машине… чего, собственно и добивался.

Надо отметить, что особого внимания Донской к себе не привлек… Москва и не таких придурков видела.

Экс-мэр Архангельска, а сегодня вполне успешный предприниматель в области шоубиза периодически устраивает перфомансы не только в Москве (прошелся в обос…ных трусах по Старому Арбату) но и заграницей. «Саня соскучился… Саня дуракует», - с понимание говорят люди, знающие его лично.

Наблюдатели с прискорбием отмечают, что крыша у бывшего архангельского градоначальника с возрастом отъезжает все дальше и дальше…

(фото с сайта 29.ru)