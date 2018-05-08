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Теперь не отвертятся! ОНФ и Минприроды договорились о продвижении "майского указа" президента по экологии

Эксперты Общероссийского народного фронта провели встречу с министром природных ресурсов и экологии России Дмитрием Кобылкиным. В ходе встречи были представлены инициативы Народного фронта для включения в национальный проект «Экология» в рамках реализации нового «майского указа» президента.

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева отметила, что Общероссийский народный фронт и Минприроды России определили основные форматы взаимодействия: «Фронт как движение президента контролирует исполнение его поручений по разным направлениям, в том числе в экологии. Мы передадим министру свою информацию, чтобы можно было оперативно проанализировать и включиться в работу. Многие поручения, к сожалению, просрочены. Среди них в том числе задачи по корректировке законодательства. Фронт готов тестировать с точки зрения общественности новые законодательные инициативы, которые готовит министерство. Наши эксперты могут оперативно давать обратную связь, что на самом деле происходит в регионах, какие есть риски, не только по законопроектам, но и по уже реализуемым законам. Так было с «лесной амнистией», с «мусорной» реформой, лесопарковыми зелеными поясами, когда ОНФ реально повлиял на принимаемые решения».

Она подчеркнула, что важно слышать людей, учитывать общественное мнение и доводить до людей объективную информацию. По ее словам, имеются в виду не только общественные слушания по градостроительным вопросам или территориальной схеме обращения с отходами, что предусмотрено законами, но и по другим проблемным темам, которые затрагивают людей.

Со своей стороны министр природных ресурсов и экологии отметил, что в последнее время уровень вовлечения граждан в природоохранную повестку кратно возрос. «Нам очень важно в своей работе постоянно опираться на общественное экспертное мнение, которое максимально отражает интересы граждан, – подчеркнул Дмитрий Кобылкин. – Ведомство заинтересовано в привлечении дискуссионных площадок ОНФ, особенно в регионах, для обсуждения с общественными организациями и гражданами формируемых законодательных решений».

Координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, депутат Госдумы РФ Владимир Гутенев обратил особое внимание на реализацию законодательных инициатив Общероссийского народного фронта. В частности, о «зеленом щите» и об усилении ответственности за некачественное восстановление лесов для лесных арендаторов.

«По законодательным инициативам я прежде всего хотел бы обратить внимание, что подзаконные акты, в частности относящиеся к нашему закону о лесовосстановлении, до сих пор не утверждены, и было бы очень полезно, чтобы они вступили в силу как можно скорее. Кроме того, в прошлом году мы совместно с Минприроды представляли экологический рейтинг городов, дополненный «народными критериями» экспертов ОНФ. В частности, данными с ресурса «Интерактивная карта свалок» и результатами формирования «зеленых щитов». Прошлогодний опыт наглядно показал, что внедрение «фронтовых» критериев положительным образом повлияло на репрезентативность итоговых результатов. Считаем такую практику эффективной и готовы ее продолжить совместно с коллегами из Минприроды РФ, чтобы в этом году провести аналогичное исследование, еще более усовершенствовав его методику так, чтобы в критериях в том числе были отражены положения нового «майского указа» президента», – отметил Гутенев.

Он акцентировал внимание на необходимости развития лесопарковых защитных полос («зеленых щитов»). По его словам, сегодня во многих регионах властями блокируются соответствующие инициативы граждан о создании «зеленых щитов» в связи с сильным лобби застройщиков. В настоящее время, по данным ОНФ, только в 30 регионах созданы лесопарковые защитные пояса, и ОНФ будет добиваться принятия соответствующих решений в большинстве субъектов страны.

Координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» Дмитрий Миронов в свою очередь обратил внимание на реализацию поручений по экологии, данных президентом по итогам мероприятий Общероссийского народного фронта. «На сегодняшний день по нашим инициативам дано более 20 поручений президента, и лишь незначительная часть из них имеет статус «выполнено» или «частично выполнено». В связи с этим мы хотели бы попросить наших коллег из Минприроды РФ как можно активнее подключиться к их реализации», – подчеркнул Миронов.

Еще одним важным направлением, по его словам, является работа по созданию эффективной интерактивной системы по контролю за потенциально опасными объектами лесной сферы, а также приему обращений от граждан по всем экологическим проблемам. «Также мы планируем, что в этом году завершим интеграцию ресурса ОНФ «Интерактивная карта свалок» с федеральной государственной информационной системой «Наша природа», что позволит создать единый эффективный интерактивный ресурс по работе с обращениями граждан по всем экологическим вопросам. Мы же со своей стороны будем продолжать осуществлять общественный контроль за работой ресурса», – резюмировал Миронов.

Участники встречи также обсудили сроки подготовки подзаконных актов к принятым законам, в частности ход разработки постановления правительства РФ, определяющего порядок проведения общественного обсуждения территориальных схем по обращению с отходами, а также перспективы разработки межрегиональных схем. По словам статс-секретаря – заместителя министра природных ресурсов и экологии Светланы Радченко, до разработки соответствующих поправок в законодательство об отходах, вводящих институт межрегиональных территориальных схем, возможно организовать создание региональных документов по прибайкальским регионам, в которых будет увязана логистика.  

26 июнь 13:15 | : Политика / Будни

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