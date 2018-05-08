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Депутат областного Собрания Ольга Осицына выступила за направление 200 миллионов рублей на медицину

200 миллионов рублей на закупку лекарственных средств!

Депутат областного Собрания, заместитель председателя комитета по бюджету и налоговой политике Ольга Осицына выступила за выделение из областного бюджета расходов на лекарственные средства для льготных категорий граждан.

«Такое решение будет принято нами на предстоящей сессии областного Собрания, которая состоится послезавтра, - комментирует Ольга Осицына.

- Также в рамках очередной сессии мы примем финансовую поддержку по областной программе «Развитие образования и науки в Архангельской области». Около 90 миллионов рублей дополнительно в этом году будет направлено на строительство школ в с. Ровдино Шенкурского района, с. Долгощелье Мезенского района.

Одновременно будет рассмотрен вопрос о финансировании продолжения строительства Обозерского филиала Плесецкой больницы и о строительстве здания офиса врача общей практики на территории 29-го лесозавода города Архангельска.

Такие решения будут приняты депутатами на последней сессии действующего шестого созыва».

26 июнь 08:40 | : Политика / Экономика

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