Репост - больше не приговор? Отголоски прямой линии с Путиным

Два депутата Госдумы, формально относящиеся к оппозиции, Алексей Журавлев из «Родины» и Сергей Шаргунов из КПРФ, внесли законопроект, отменяющий такую норму, как уголовная ответственность за репост (копирование чужого текста) в интернете.

Эту идею им подсказал сам президент Путин во время своей прямой линии, отвечая на вопрос того же Шаргунова – «маразм и абсурд».

Депутаты внесли в Госдуму пакет законопроектов, которые вносят поправки в УК РФ и КоАП РФ. Действующую редакцию ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) парламентарии предлагают разделить между двумя кодексами. Первую часть статьи, посвященную публичному разжиганию ненависти «по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе», переносят в КоАП. По ней нарушителям будет грозить штраф от 10 тыс. до 20 тыс. руб., или обязательные работы до 100 часов, или административный арест до 15 суток. Вторая часть статьи (те же действия, совершенные группой лиц или с применением должностного положения) останется в том же виде в УК РФ.

Кого уже осудили (по «Коммерсанту»):

6 мая 2016 года решением Заволжского райсуда Твери инженер-механик Андрей Бубеев был приговорен к двум годам и трем месяцам колонии-поселения по трем уголовным делам, два из которых — за публикацию картинок и записей о событиях на Украине. Мужчина обвинялся в призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280) и деятельности, направленной на нарушение территориальной целостности России (ч. 2 ст. 280.1).

31 мая 2016 года городской суд Бердска приговорил жителя города Максима Кормелицкого к одному году и трем месяцам колонии-поселения за репост снимка купающихся в проруби, оскорбив верующих. Кормелицкого признали виновным в разжигании ненависти по религиозному признаку (ч. 1 ст. 282).

8 ноября 2016 года Катайским райсудом Курганской области воспитательница Евгения Чудновец была осуждена на шесть месяцев колонии за распространение детской порнографии (ч. 2 ст. 242.1 УК РФ). Поводом послужил репост ролика, где сотрудники детского лагеря издеваются над ребенком, заставляя его раздеться. В марте 2017-го приговор был отменен за отсутствием состава преступления.

22 мая 2017 года Ленинский райсуд Екатеринбурга приговорил 29-летнего Павла Волкова к пяти месяцам исправительных работ (ч. 1 ст. 282 УК) за репост видеоролика с поджогом еврейского ресторана «Соломон» и ксенофобную надпись в лифте дома. В июле того же года приговор был отменен.

28 декабря 2017 года решением Старооскольского городского суда 23-летний студент Александр Крузе был приговорен к двум с половиной годам колонии-поселения за репост четырех картинок в соцсети. Следствие нашло в них «признаки побуждения к совершению насильственных действий» по отношению к коммунистам, евреям, кавказцам, азиатам и представителям органов власти. Крузе утверждал, что репосты были сделаны в рамках опроса в рамках дипломной работы.

Напомним, что в Архангельске тоже был маразматический случай – гражданина осудили за репост в соцсетях… известнейшей фотографии с Парада Победы на Красной площади, в ней судья углядела пропаганду фашистской символики. Это вызвало волну общественного возмущения, и приговор был быстренько отменен… но сомнения в душах осталось.