Архангельские единороссы отказываются обсуждать пенсионную реформу... оппозиция настаивает

Единороссы Архангельского областного Собрания отказались обсуждать грядущую пенсионную реформу, встретившую отторжение в обществе.

Об этом на своей страничке в социальной сети Facebook сообщил один из инициаторов запроса, бывший эсер, а ныне независимый депутат Юрий Шаров.

Единороссы в областном Собрании наотрез отказались обсуждать пенсионную реформу, сославшись на формальное нарушение сроков внесения. Сегодня в облсобрание внесено новое обращение, уже от 4 руководителей партийных фракций (РОДИНА, ЛДПР, КПРФ, СР) обсудить и выработать позицию по пенсионной реформе. Ряд региональных отделений партий планируют митинги. Страусиная позиция (голова в песок) единороссов аукнется им ещё не раз.

Ранее в Сети появилось сообщение, что секретарь федерального Политсовета ЕР Андрей Турчак сделал внушение сопартийцам, что они просто обязаны агитировать за непопулярную реформу.

Напомним, в региональном журналистском сообществе ходит мнение, что часть особенно стыдливых членов партии власти отказалась от кандидатства на осенних выборах как раз из-за внутреннего несогласия с реформой.

Наблюдатели к этой версии относятся с большой долей скептицизма…