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Осенние выборы: АРО КПРФ решило не менять "коней" (кроме Павлова)

Архангельское региональное отделение КПРФ определилось с кандидатами на осенние выборы.

Как и предсказывали аналитики, ни о каком обновлении представительского корпуса в этой партии идейных старперов и речи не идет – из новеньких только северодвинец Кулаков, заменивший ренегата Павлова, но и его никак нельзя назвать молодежью.

Впрочем, это может быть связано с отсутствием притока свежей крови в саму партию – коммунистическая идея год от года теряет свою популярность.

Итак, на штурм идут:

Архангельское областное собрание:

  • Александр Новиков, руководитель фракции КПРФ в Архангельском областном Собрании;
  • Надежда Виноградова, вице-спикер Архангельского областного Собрания;
  • Владимир Кулаков, первый секретарь Горкома КПРФ Северодвинска.  

Архангельская городская Дума:

  • Александр Гревцов, руководитель фракции КПРФ в Архангельской городской Думе;
  • Александр Афанасьев, депутат Архангельской городской Думы;
25 июнь 08:07 | : Политика

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