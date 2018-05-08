Осенние выборы: АРО КПРФ решило не менять "коней" (кроме Павлова)

Архангельское региональное отделение КПРФ определилось с кандидатами на осенние выборы.

Как и предсказывали аналитики, ни о каком обновлении представительского корпуса в этой партии идейных старперов и речи не идет – из новеньких только северодвинец Кулаков, заменивший ренегата Павлова, но и его никак нельзя назвать молодежью.

Впрочем, это может быть связано с отсутствием притока свежей крови в саму партию – коммунистическая идея год от года теряет свою популярность.

Итак, на штурм идут:

Архангельское областное собрание:

Александр Новиков, руководитель фракции КПРФ в Архангельском областном Собрании;

Надежда Виноградова, вице-спикер Архангельского областного Собрания;

Владимир Кулаков, первый секретарь Горкома КПРФ Северодвинска.

Архангельская городская Дума: