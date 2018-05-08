Евгений Тенетов: Архангельск моей мечты. Дню города посвящается

Со странички Евгения Тенетова в Facebook:

Недавно меня спросили, каким, на мой взгляд, станет Архангельск через 20–30 лет. Для современного общества безумных скоростей — разбег сумасшедший. Но все же? Так вот, мне кажется, главная проблема города, которая, не то что через 20 лет, а уже сейчас меняет Архангельск — это «утечка мозгов». Лучшая архангельская молодежь поступает в вузы Москвы и Санкт-Петербурга и с каждым годом все чаще — в вузы Европы.

Но при этом жителей не становится меньше: город активно наполняется приезжими, в основе своей из сел и деревень Архангельской области. Таким образом, понятие «горожанин» из Архангельска стремительно уходит: город заселяется людьми, не умеющими жить в городе, не понимающими и не любящими его. Появляется новый вид городского жителя, которого основатель «Центра прикладной урбанистики» и постоянный автор нашего журнала Святослав Мурунов, определил как «слободчанин».

Для нового жителя города город не органичен: он не чувствует его своим, он не склонен его улучшать, украшать и совершенствовать. Для него переезд в город — это подъем на еще один этаж в социальном лифте. Понятие «мое» ограничивается размерами его квартиры. Он любит дачу (или деревню с родовым домом), землю, грядки и парники, а асфальт, парки, набережные, кафе и прочие признаки города ему не понятны. Он не любит ходить пешком — он любит автомобили. Слободка — это не город и не деревня, это нечто среднее. Я полагаю, что у Архангельска есть все шансы в скором времени превратиться из города в слободку, в первую очередь, ментально. А отсюда — все вытекающие приметы слободской провинциальности: грязь, хаотичная застройка низкокачественными зданиями, отсутствие пешеходной инфраструктуры и городского комфорта.

Каким бы я хотел видеть свой город, меня спросили в ответ на мое брюзжание. В идеале я бы хотел видеть город, чувствующий свою идентичность городу, где живут люди, которые понимают, ценят и берегут его. И, главное, не жалеют, что живут в этом городе. Это должно касаться всех: от мэра и застройщиков до простого дворника. Город нужно любить, если в нем живешь, тогда он станет таким, как мы хотим. Скажете, любить такое трудно? А кто говорил, что любить просто?

В моих мечтах о городе — много пешеходных и парковых зон с хвойными насаждениями, в центре должно быть ограничено передвижение на автомобилях. Автомобильные развязки вынесены за Обводный канал. Само по себе положение города в приарктической зоне должно определять внимание к комфорту городской среды (это не только название программы) и к человеку в городе, а не к автомобилю. Хочется, чтобы ожила река, чтобы стало модно иметь свой водный транспорт. Архитектура должна становиться экологичной, современной, «умной» и малоэтажной. И должна быть решена, наконец, проблема городского мусора и ливневых стоков.

Все это, заметьте, вполне реально. Это не утопия: я видел города, которые так живут. Отличие этих городов от Архангельска только одно — там есть любовь. А из нашего города любовь ушла вместе с «утекшими мозгами».