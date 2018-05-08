Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Евгений Тенетов: Архангельск моей мечты. Дню города посвящается

Со странички Евгения Тенетова в Facebook:

Недавно меня спросили, каким, на мой взгляд, станет Архангельск через 20–30 лет. Для современного общества безумных скоростей — разбег сумасшедший. Но все же? Так вот, мне кажется, главная проблема города, которая, не то что через 20 лет, а уже сейчас меняет Архангельск — это «утечка мозгов». Лучшая архангельская молодежь поступает в вузы Москвы и Санкт-Петербурга и с каждым годом все чаще — в вузы Европы.

Но при этом жителей не становится меньше: город активно наполняется приезжими, в основе своей из сел и деревень Архангельской области. Таким образом, понятие «горожанин» из Архангельска стремительно уходит: город заселяется людьми, не умеющими жить в городе, не понимающими и не любящими его. Появляется новый вид городского жителя, которого основатель «Центра прикладной урбанистики» и постоянный автор нашего журнала Святослав Мурунов, определил как «слободчанин».

Для нового жителя города город не органичен: он не чувствует его своим, он не склонен его улучшать, украшать и совершенствовать. Для него переезд в город — это подъем на еще один этаж в социальном лифте. Понятие «мое» ограничивается размерами его квартиры. Он любит дачу (или деревню с родовым домом), землю, грядки и парники, а асфальт, парки, набережные, кафе и прочие признаки города ему не понятны. Он не любит ходить пешком — он любит автомобили. Слободка — это не город и не деревня, это нечто среднее. Я полагаю, что у Архангельска есть все шансы в скором времени превратиться из города в слободку, в первую очередь, ментально. А отсюда — все вытекающие приметы слободской провинциальности: грязь, хаотичная застройка низкокачественными зданиями, отсутствие пешеходной инфраструктуры и городского комфорта.

Каким бы я хотел видеть свой город, меня спросили в ответ на мое брюзжание. В идеале я бы хотел видеть город, чувствующий свою идентичность городу, где живут люди, которые понимают, ценят и берегут его. И, главное, не жалеют, что живут в этом городе. Это должно касаться всех: от мэра и застройщиков до простого дворника. Город нужно любить, если в нем живешь, тогда он станет таким, как мы хотим. Скажете, любить такое трудно? А кто говорил, что любить просто?

В моих мечтах о городе — много пешеходных и парковых зон с хвойными насаждениями, в центре должно быть ограничено передвижение на автомобилях. Автомобильные развязки вынесены за Обводный канал. Само по себе положение города в приарктической зоне должно определять внимание к комфорту городской среды (это не только название программы) и к человеку в городе, а не к автомобилю. Хочется, чтобы ожила река, чтобы стало модно иметь свой водный транспорт. Архитектура должна становиться экологичной, современной, «умной» и малоэтажной. И должна быть решена, наконец, проблема городского мусора и ливневых стоков.

Все это, заметьте, вполне реально. Это не утопия: я видел города, которые так живут. Отличие этих городов от Архангельска только одно — там есть любовь. А из нашего города любовь ушла вместе с «утекшими мозгами».

24 июнь 12:15 | : Политика / Культура

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


Итоги работы Министерства культуры Архангельской области за 2017 год (ВИДЕО)
Прости их, Пенза, или «Поморье» заварило отбеливатель. «Сказки бабушки Галины, выпуск 36
Не бойтесь России! Иностранные студенты из Архангельска зазывают земляков на Чемпионат мира по футболу (ВИДЕО)
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июнь 2018 (213)
Май 2018 (245)
Апрель 2018 (258)
Март 2018 (243)
Февраль 2018 (230)
Январь 2018 (217)


Деньги


все материалы
«    Июнь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20