Тюремная арифметика. Правительство ищет популярность у маргиналов

От сумы и от тюрьмы не зарекаются – одна из популярнейших в России поговорок.

Не раз читал статистику, что у нас в тюрьмах, зонах, колониях-поселениях одномоментно парятся до миллиона человек. Одномоментно - значит садятся, отсиживают, выходят, снова садятся. На круг выходит, что через тюремные университеты проходит до 30% населения огромной страны (без учёта тех, кто их охраняет и тоже чувствует себя сопричастными к этой субкультуре.

Представляете, какая толпа электората? Я с трудом. Среди моих друзей есть отсидевшие, но немного. А по рассказам однополчан, у каждого пересидела половина деревни (это в советское время). За мешок комбикорма, за угнанный по пьянке трактор, за свёрнутую соседу челюсть… неважно, главное, приобщились. Вот откуда растёт популярность блатного шансона и АУЕ (Арестантский уклад един), новый бич современных пацанов… вернее, их родителей. И грех этим не воспользоваться…

Воспользовались.

В своём последнем общении с народом избранный на четвёртый срок Путин только плечами пожал на вопрос об амнистии… мол, не знаю ничего такого, вы страну не перепутали? Да не страну, а время. В традиции российских императоров было даровать свободу вставшим на путь исправления каторжанам по поводу своего вхождения на престол, а то и заменять виселицу Сибирью.

Ответ президента народу, воспитанному на приведённой в самом начале поговорке, дюже не понравился, по соцсетям прокатился ропот. А тут и пенсионная реформа подоспела… в крест её и в душу. Надо срочно подсластить.

И вот - Госдума 20 июня приняла во втором чтении законопроект, согласно которому один день в следственном изоляторе будет приравниваться к полутора дням в колонии общего режима.

Это ещё не всё, там целая схема. При отбывании наказания в дисциплинарном батальоне (для военнослужащих): 1 день в СИЗО за 1,5 дня - если наказание по приговору - ограничение свободы, принудительные работы и арест: 1 день за 2 дня - если наказание по приговору - исправительные работы и ограничение по военной службе: 1 день за 3 дня - если наказание по приговору - обязательные работы: 1 день содержания под стражей за 8 часов обязательных работ.

Я не раз слышал, что дисбат, по крайней мере в его советском исполнении, намного хуже самой строгой зоны. Причём никакого садизма, там просто всё по уставу, от сих до сих. Только написан он так, что нормальный человек этого выдержать не может, только супергерой или универсальный солдат. Даже рассказывать ничего не надо, видел, какими оттуда возвращаются – об колено сломанные люди, готовые сапоги любому ефрейтору лизать, лишь бы туда не возвращаться. Сам я прошёл только через гауптвахту, что равносильно военной тюрьме или СИЗО. Тоже нифига не курорт, кому интересно, можете ознакомиться.

Но всё-таки дисбат - это, скорее, исключение (и когда их только возродить успели?!). Наш разговор о гражданских, общедоступных следственных изоляторах.

Вряд ли для кого-то секрет, что следствие может длиться и год, и два, и три, и более. Читал в советских детективах, что опытные бродяги рвутся из тюрьмы в лагерь. Ибо в зоне практически комфорт – каждый занимает своё место (и спальное, и по жизни). Там работа, ларёк, день загружен и пр. Самые же отвратительные вещи случаются с людьми в тюрьме – там чаще всего опускают, бросают в пресс-хаты, где сидят беспредельщики.

Вот впечатления иностранцев, Тех, что гости нашего Чемпионата мира. Прихватили чужие сумки и попались. Возмущаются, что нельзя пить воду из-под крана (странно для Москвы), принимать душ, когда вздумается, и часто менять бельё. Причём арестанты не из какого-нибудь Монако, а из Мексики и Ирана… неужели на родине так избаловали?!

Им возражают - арестованные имеют круглосуточный доступ к чистой воде и могут ходить в спортзал, а каждая камера оборудована телевизором. Мексиканцам предоставили русско-испанский разговорник. Кроме водопроводной воды есть кипячёная, а еду и необходимые непродовольственные товары они могут купить через интернет-магазин. Неужто у них там Wi-Fi, который никак не могут провести в архангельские больницы?! Наверное, это какое-то особое вип-СИЗО… №5… кто знает?

Я же совсем недавно читал воспоминания человека, просидевшего в Бутырке в ожидании суда два года. Он пишет о дикой скученности, об очереди на сон в четыре смены, о жаре и антисанитарии. Но и там авторитеты устраиваются так, что совсем не хотят уходить в зону, для таких хата – дом родной. Смотрящий по камере в Бутырке, где часто набивается до ста человек и более, это даже не староста класса, это классный руководитель (по широте полномочий). А уж по доходам вообще сопоставим с хозяином собственного предприятия.

Так что всё в этом мире относительно…

Интересная деталь. Этот законопроект - один из самых долгоиграющих в истории российского парламента нового типа. Впервые его выдвинули аж в 2008 году. В первом чтении он был принят в феврале 2015-го. Тогда один из его авторов (сегодня бывший депутат-единоросс) Александр Хинштейн подсчитал, что закон приведёт к досрочному освобождению до 100 тысяч заключенных - так как такой закон должен иметь обратную силу и позволит пересчитать срока людям, уже находившимся в местах заключения к моменту его принятия. Другие депутаты из комитета Думы по законодательству говорили, что закон будет «круче амнистии», так как амнистия, как правило, действует только год и охватывает только прошедшее время, а этот закон будет действовать и назад, и вперёд.

Знаете, почему такая волокита? Не могли согласовать с силовиками. Возможно, те просто не любят кого-то выпускать раньше срока… не в характере этой профессии. Или тюремщики возмутились – неужто у нас в полтора раза хуже, чем на зоне?! На чей вкус, господа-товарищи, на чей вкус…

Впрочем, я слышал и о других причинах непринятия. Не хотели снижать срок Ходорковскому (он много дней в тюрьме провёл на доследовании), Кремль был против. Верите в такое? Лично я, легко.

Нет, вы только представьте – одномоментно на свободе могут оказаться 100 000 человек. Это ещё надо придумать, как их работой обеспечить, социализировать. Иначе запросто можем получить небывалый подъём уличной преступности. Как уже было при амнистии в честь смерти Отца всех Народов. Впрочем, отпущенные сразу воспылали любовью к Берии, её (амнистию) инициировавшего и распространившего исключительно на уголовный элемент. И, как знать, не расстреляй его вовремя, быть бы Лаврентию Палычу новым генсеком.

К тому же второго Хрущёва на горизонте не наблюдается. Ну, не Медведев же, честное слово… разве что по росту подходит.

Однако не будем о грустном.

Леонид Черток