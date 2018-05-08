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"Мне так верил народ!". Илья Михальчук о провале "Единой России" на выбрах в Госдуму 2011 года

Как мы сообщали ранее, в минувшую среду в Республику Саха с частным визитом прибыл пенсионер Михальчук.

В аэропорту Якутска экс-губернатора Архангельской области встречали официальные лица в лице и.о. градоначальника республиканской столицы Дмитрия Садовникова (впрочем, часть читателей, глядя на опубликованное фото, решила, что Илью Филипповича захватили инопланетяне).

В Якутске Михальчук когда-то был мэром. Как гласит народная молва, еле успел уехать до посадки. По крайней мере, при встрече с архангельскими журналистами их якутские коллеги покаянно говорят – «простите нас за Михальчука».

Сейчас он раздает интервью направо и налево.

В одном была упомянута Архангельская область. «Якутский турист» (прозвище Михальчука в Архангельске) объясняет причину низкого результата «Единой России» на выборах в российский парламент во время своего правления.

Цитата по News.Ykt.Ru:

Почему вы решили уйти в отставку с поста губернатора Архангельской области?  

— Я ушел после выборов, во время которых не стал сильно влиять на их итоги. Возможно, это привело к невысоким процентам голосов за партию власти. Это стало главной причиной отставки.

Выходит, причина в том, что Михальчук самоустранился от выборов, из-за это ЕР и провалилась! А ведь семь лет назад вся область считала, что невключение Михальчука в первую партийную тройку – единственное, что спасло «Единую Россию» в регионе от проигрыша какой-нибудь КПРФ. Вот врать-то горазд…

…В конце интервью Михальчук рассказал о новом месте работы:

Я работаю председателем наблюдательного совета страховой компании, занимающейся проблемами обманутых дольщиков (до этого МИФ некоторое время трудился в строительной фирме «СУ-155», опутанной многочисленными скандалами, в том числе, и с недостроем… так что опыт есть). Много езжу по России…

Проезжайте мимо Архангельска, Илья Филиппович, здесь вам вряд ли будут рады.

(знаменитое фото встречи с Путиным: хватит мне о картоне заливать… ты про зарплаты расскажи)

 

23 июнь 08:16 | : Политика / Скандалы

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