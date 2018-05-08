Дала... фору... "Вольное дело" отслеживает движения коммунистов-финансистов

Участник Ассоциации «Вольное дело» сайт Архсвобода исследует и анализирует творчество коллег (с позволения сказать). В этот раз на острие его пера попался Константин Таганов, создавший оду коммунистке-финансистке Надежде Виноградовой:

Откровения в заказной статье, исполненной Константином Тагановым на коммерческом сайте 29. RU о Надежде Виноградовой — женщине не боящейся перемен.., у меня и у моих коллег — очевидцев описываемых событий и фактов, вызывали брезгливую улыбку.

Вспомнился анекдот: «Что вы думаете о героине»…

…Героиня Кости Таганова — одержимая острым чувством справедливости умная и яркая женщина, с прочно приклеившимся к ней прозвищем «адвокат», способная дать …многим мужчинам… фору».

…Создала муниципальный банк, показав себя перспективным юристом, которого через два года переманили в другой банк (!!?), где прошла путь от рядового юриста до генерального директора.

…Юрист, работающий руководителем в сфере финансов, все понимал и во всем разбирался.

…Банк под его руководством давал новый, совершенно особый продукт, предлагал оригинальные проекты.

Такова версия журналиста…

Полагаю нет здесь вины журналиста в том, что не было у него возможности «писать с натуры» и присутствовать при процедуре молниеносной ликвидации несостоятельного муниципального банка в котором «перспективный умный юрист» с улыбкой олигофрена, не прошедшего тест IQ, продолжал выдавать кредиты, в то время как, в напрочь опустевшем банковском денежном хранилище, комиссией регионального филиала Банка России была найдена невесть как закатившаяся в угол единственная монетка.

…Допускаю, «трудно переманить» выброшенного на улицу юриста из ликвидированного банка с отозванной лицензией в успешную кредитную организацию, где все уже организовано и поставлено на рельсы.

До сих пор горожане помнят как «хорошо подкованный в финансовых вопросах» специалист Виноградова «давала фору» солидному мужчине — публично ударила успешного президента местного МИБ Толика Кожина …бутылкой по голове.

Дала… фору…

Остается догадываться какие неизвестные доселе «банковским» особые продукты и услуги предлагал свои клиентам банк, и что в нем выдавалось по карточкам. Разве что кредиты своим работникам в иностранной валюте под 1000 процентов годовых о которых ранее писали в местных оппозиционных СМИ.

Создали в банке свое железнодорожное «поле чудес» на котором — из одного «посаженного» доллара США — в конце года, для своих работников.., «вырастала» аж целая тысяча.

А возможно имелся ввиду проект «с вещами на мороз» когда проигравшие иски заемщики банка спешно выдворялись на улицу из своих квартир…

Продолжение следует…

P.S. Наблюдатели от ИА RUSNORD недавно заметили Константина Таганова в расположении пресс-службы городской администрации Архангельска. Рассказывают, что вел он там себя как штатный сотрудник…