Архангельские профсоюзы готовы порвать пенсионную реформу... но ждут команду "фас"

Федерация профсоюзов Архангельской области готова начать протестные акции на тему повышения пенсионного возраста… если на это будет дана команда. А для этого требуется консолидированное решение от представителей движения из всех субъектов РФ.

«Профсоюзы севера, наравне с другими профсоюзами субъектов Российской Федерации и во главе с ФНПР, категорически против изменений таким образом пенсионной системы. Федерация профсоюзов Архангельской области в ближайшее время планирует провести внеочередное заседание Президиума, на котором будет принято обращение о нецелесообразности, несправедливости, незаконности предлагаемых изменений пенсионного возраста, в том числе по льготным категориям — педагогам, медикам, работникам культуры и работающих на севере. Обращение будет направлено во все государственные инстанции, в том числе президенту России Владимиру Путину, премьер-министру Дмитрию Медведеву, депутатам Государственной думы от Архангельской области и в Правительство РФ», - цитирует REGNUM председателя региональной Федерации Аллу Сафонову.

В то же время, Федерация независимых профсоюзов (ФНРП) уже призвала своих членов выходить на митинги протеста.

Отметим, что к повышению пенсионного возраста отношение неоднозначное даже среди независимых журналистов.

Совет профсоюзам от наблюдателей ИА RUSNORD: пока ждете команды, есть время разобраться с отдыхом для инвалидов.