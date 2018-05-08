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Политолог: На осенних выборах в Архангельской области ожидается жаркий бой

Вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский Туровский считает, что борьба на выборах заксобраний будет напряженнее, чем на выборах губернаторов, поскольку не везде у «Единой России» высокий рейтинг и во многих регионах наблюдаются внутриэлитные конфликты.

Туровский среди «нелегких для власти регионов» на выборах в парламент выделил Сибирь и Дальний Восток, где президентские выборы выявили сниженную лояльность избирателей к власти. «Бурятия, Забайкальский край, Якутия, Хакасия», — перечислил он.

К регионам, где выборы в заксобрания могут быть сложными, эксперт отнес также Ярославскую, Смоленскую, Ивановскую, Владимирскую и Архангельскую области. Из-за конфликтов внутри элит и сильной оппозиции партия власти может не получить там большинство, заключил эксперт.

Напомним, что результаты праймериз «Единой России» в регионе представители оппозиционных партий комментируют, как минимум, иронично.

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14 июнь 10:48 | : Политика

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