Готовится к эфиру очередной выпуск передачи "Сказки бабушки Галины"

- на какие деньги «Правда севера» купила остров Крит;

- какую память оставил о себе депутат Горсовета Кожин;

- почему Леху Ковалева из КРАО приглашают в наливайки;

- чем хрустят и пахнут доллары;

- кого покусал архангельский клещ по кличке Петрович…

…и это только небольшая часть того, о чем вам расскажут в очередном выпуске экспрессивно-астенической передачи «Сказки бабушки Галины», создаваемой в свободное от службы время участниками Ассоциации «Вольное дело».

Чудят, зудят, прикалываются ваши старые знакомцы – Николай Прокофьев (Архсвобода), Андрей Рудалев (Беломорканал), Илья Азовский (Эхо севера) и Леонид Черток (RUSNORD).

Передача выйдет в эфир во второй половине дня… не пропустите!