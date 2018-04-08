Виктора Новожилова убрали из председателей Парламента

Впрочем, не из Архангельского областного, где он до сих пор остается спикером, а из Парламентской Ассоциации Северо-Запада России.

На его место председателя ПАСЗР пришел Александр Котов из Законодательного собрания Псковской области.

Новожилов занимал этот пост в течение последних полутора лет и перемещается на должность заместителя председателя.

Как поговаривают в политическом бомонде Архангельска, фиаско ожидает его и по основному месту работы – в следующем созыве он уступит место спикера областного Собрания Екатерине Прокопьевой.

По мнению ряда наблюдателей, Новожилова будут иметь в виду при выборе кандидата на пост будущего главы Вельского района.