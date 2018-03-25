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Виктор Павленко: С областным Собранием налажено конструктивное взаимодействие

Член Совета Федерации Виктор Павленко принял участие в 44-й сессии Архангельского областного Собрания депутатов.

 

Как отметил сенатор, с областными законодателями у него сложилось конструктивное взаимодействие и сотрудничество:

 

- С апреля 2016 по июнь 2018 года областным Собранием в Совет Федерации было направлено 43 законодательные инициативы. Четыре федеральных закона уже приняты, опубликованы и вступили в силу, 10 находятся на рассмотрении, 5 – на доработке, 24 возвращены в Облсобрание. Учитывая достаточно длительный и регламентированный процесс внесения изменений в федеральное законодательство, это достаточно позитивный результат. Все принятые законы направлены на развитие Архангельской области и как представитель региона в Совете Федерации я продолжаю активно работать с областным парламентом и правительством области и поддерживать его законодательные инициативы, - подчеркнул Виктор Павленко.

06 июнь 11:17 | : Политика

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