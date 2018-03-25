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На сессии АОСД: Голосовать, так круглосуточно!

Как мы уже сообщали, в эти минуты проходит сессия Архангельского областного Собрания депутатов.

На трибуне председатель регионального Избиркома Андрей Контиевский. Он предлагает сделать время голосования на уже ближайших выборах 9 сентября 2018 года не с 8.00 до 20.00, а с 8.00 до 22.00.

Напомним, на прошедшем в Архангельской области в прошлое воскресение праймериз «Единой России» явка составила уморительные 5.88%. В связи с чем наблюдатели предлагают ввести суточное голосование для пассивных («отмороженных») регионов.

(фото on-line от Юрия Шарова)

05 июнь 10:58 | : Политика

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