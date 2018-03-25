Сегодня на сессии Архангельского областного Собрания депутатов

Повестка 44-й сессии Архангельского областного Собрания депутатов (открывается в 9.30):

1.О внесении изменений в областной закон «О выборах депутатов Архангельского областного Собрания депутатов».

2.О назначении даты выборов депутатов Архангельского областного Собрания депутатов седьмого созыва.

3.О проекте областного закона «О внесении изменений в областной закон «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области».(второе чтение)

4.О проекте областного закона «О внесении изменений в областной закон «Градостроительный кодекс Архангельской области».(второе чтение)

5.О проекте областного закона «О внесении изменений в статьи 7 и 8 областного закона «О туризме и туристской деятельности в Архангельской области».(второе чтение)

6.О проекте областного закона «О внесении изменений в отдельные областные законы в сфере культуры».(второе чтение)

7.О проекте областного закона «О внесении изменений в статьи 10 и 11 областного закона «О бесплатной юридической помощи, правовом информировании и правовом просвещении в Архангельской области».(второе чтение)

8.О проекте областного закона «О внесении изменений в отдельные областные законы в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)».(второе чтение)

9.О проекте областного закона «О внесении изменений в статью 3 областного закона «О мерах социальной поддержки ветеранов, граждан, пострадавших от политических репрессий, и иных категорий граждан» и статьи 17 и 25 областного закона «О социальной поддержке семей, воспитывающих детей, в Архангельской области».(второе чтение)

10.О проекте областного закона «О внесении изменения в статью 11 областного закона «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав» и изменения в статью 4 областного закона «О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Архангельской области».(второе чтение)

11.О проекте областного закона «О внесении изменений в статьи 2 и 3 областного закона «О порядке исчисления стажа муниципальной службы в Архангельской области» и статью 7 областного закона «О правовом регулировании муниципальной службы в Архангельской области».(второе чтение)

12.О назначении на должность мирового судьи Архангельской области и о привлечении судьи, находящегося в отставке, к исполнению обязанностей мирового судьи Архангельской области.

13.О проекте областного закона «О внесении изменений и дополнений в областной закон «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».(первое чтение)

14.О докладе о состоянии соблюдения прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности на территории Архангельской области за 2017 год.

15.О проекте областного закона «О внесении изменений в отдельные областные законы в связи с принятием федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части учета и совершенствования предоставления мер социальной поддержки исходя из обязанности соблюдения принципа адресности и применения критериев нуждаемости».(первое чтение)

16.О докладе о деятельности уполномоченного при Губернаторе Архангельской области по правам ребенка в 2017 году.

17.О проекте областного закона «О внесении изменений в областной закон «Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в Архангельской области».(первое чтение)

18.О проекте областного закона «О внесении изменений в отдельные областные законы в сфере местного самоуправления».(первое чтение)

19.О проекте областного закона «О внесении изменений в областной закон «О дополнительных гарантиях реализации права граждан на обращение в Архангельской области».(первое чтение)

20.О проекте областного закона «О роспуске Совета депутатов муниципального образования «Пиринемское» Пинежского муниципального района Архангельской области».(первое чтение)

21.О проекте областного закона «О внесении изменения в статью 12 областного закона «О мировых судьях Архангельской области» и изменений в областной закон «О порядке выдачи удостоверения судьи мировым судьям Архангельской области».(первое чтение)

22.О проекте областного закона «Об установлении на территории Архангельской области ограничения розничной продажи несовершеннолетним электронных систем доставки никотина, жидкостей для электронных систем доставки никотина».(первое чтение)

23.О согласовании решения Правительства Архангельской области о безвозмездной передаче казенного имущества, находящегося в государственной собственности Архангельской области, в муниципальную собственность муниципального образования «Город Архангельск» по договору дарения.

24.«Правительственный час» по вопросу «Об информации Правительства Архангельской области о прохождении отопительного периода 2017 - 2018 годов и мероприятиях по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду 2018-2019 годов».

25.О проекте областного закона «О внесении изменения в статью 3 областного закона «Об установлении лиц, имеющих право на льготы по оплате услуг по горячему водоснабжению, холодному водоснабжению и (или) водоотведению, оснований для предоставления льгот и порядка компенсации выпадающих доходов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение».(первое чтение)

26.О проекте областного закона «О внесении изменения в статью 4 областного закона «О статусе депутата Архангельского областного Собрания депутатов» (первое чтение)

27.О проекте областного закона «О внесении изменения в статью 4 областного закона «О статусе депутата Архангельского областного Собрания депутатов».(первое чтение)

28.О ежегодном докладе о состоянии культуры в Архангельской области за 2017 год.

29.О проекте областного закона «О внесении изменений в областной закон «О реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного самоуправления».(первое чтение)

30.О проекте областного закона «О внесении изменений в областной закон «Об административно-территориальном устройстве Архангельской области».(первое чтение)

31.О проекте областного закона «О внесении изменений в статью 8 областного закона «О статусе депутата Архангельского областного Собрания депутатов».(первое чтение)

32.О поддержке проектов федеральных законов, законодательной инициативы и обращений субъектов Российской Федерации.

33.О внесении изменения в приложение к постановлению Архангельского областного Собрания депутатов «Об утверждении положения о наградах Архангельского областного Собрания депутатов».