Эй ты, недострелённый! Как мы грустили по покойнику Бабченко

Этот материал был написан за пару часов до чудесного воскрешения журналиста Бабченко. Теперь те, кто сутки по нему слёзы лил, его же проклинают за такую подставу. Но ведь прикольно было, душевно… сами почитайте.

На Украине убит журналист. Так и тянет написать очередной, слишком часто это стало случаться. Помните надпись в салуне на Диком Западе»: «Не стреляйте в пианиста, он играет, как умеет». В нашей профессии тот же случай – пишем то, что лежит на душе. Если, конечно, ты не прессрелизчик, эта категория вообще не рассматривается.

Три пули в спину Аркадию Бабченко. Жена спрашивает: «Знаешь такого?». - «Может, Бабицкий?», - я с трудом вспоминаю. Что-то читал, из оппозиционного. За это и убили. А как ещё, если не ограбили?

Произошло в Киеве, но до сих пор внутреннее ощущение, что у нас. При советской власти журналисты тоже гибли, но редко и в горячих точках по всему миру. Впрочем, я слышал, что в СССР их тоже убивали, только нам про это не рассказывали. Профессиональный риск. Когда надо кому-то заткнуть рот, чтобы избежать разоблачения, это самый проверенный вариант. Но это ж надо залезть так глубоко!

Помню шок от убийства Димы Холодова, я как раз снимал безобидную с политической точки зрения «Спид-инфо-видео». Наглое такое – взорвали самую популярную московскую редакцию. С заказчиком вроде всё ясно с самого начала – на хвост наступал Министерству обороны, лично Павлу Грачёву («Паше-Мерседесу»). Исполнители, соответственно, оттуда же - зачем искать киллера на стороне, когда их полно в твоём ведомстве. «Московский комсомолец» в середине 90-х ого-го какая сила. И… ничего. Не доказали. По ходу, Грачёв не врал, когда утверждал, что никакого Холодова не заказывал. Заказать – значит оплатить работу, оговорить нюансы исполнения. А человек мог в сердцах бросить: «Да заткнёт кто-нибудь этого борзописца?!» Кто-то оказался в тот момент рядом и принял как указание к действию. Не за плату, в качестве презента начальству. И что, за всех таких исполнительных отвечать? Дело Холодова так и осталось резонансным висяком. А счёт профессиональным потерям открыт.

За ним последовал Влад Листьев. Но тут ни у кого никаких сомнений – деньги… ОЧЕНЬ БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ.

Украинский журналист Георгий Гонгадзе. Как из фильмов ужасов, с отрубанием головы. Тогда пошли разговоры – зачем эта показуха? Хотели заткнуть – железной трубой в тёмном подъезде и свалить всё на гопоту.

Анна Политковская. Я тот материал назвал – «Контрольный плевок в лицо». Всем нам, творческим, думающим вразрез с генеральной линией. Следы ясно вели на Кавказ… дело… аресты… следствие… пшик.

Павел Шеремет. Чуть ли не двойник Бабченко. Много шума, обвинения в адрес Москвы и САМИ ЗНАЕТЕ КОГО. По-моему, так и не выяснено – Шеремета ли взрывали, или он неудачно для себя оказался на месте своей гражданской жены Алены Притулы, имеющей славу главной стервы украинской журналистики.

Это я вам только самые громкие имена перечислил. И если информационная опасность журналистских расследований Холодова и Политковской мне более-менее понятна, то двух последних ну никак. Шеремет вообще плохое впечатление производил – заносчивый и обидчивый, такие в профессии неприятны. Сладить с такими нет ничего проще – немного подпоёшь, покажешь медный грош… все рецепты в фильме про Буратино.

Но я читаю про Бабченко. И проникаюсь. Человек не просто так – чеченскую войну прошёл, на которой писать и торкнуло. У таких людей своё знание, свой взгляд на чёрное-белое. Аркадий воспитывает… о, господи… воспитывал приёмных детей, из детдома, с разными отклонениями в развитии. Это будет делать плохой человек с подлой душонкой?

Да, резкий в высказываниях. У талантливых, самодостаточных людей это сплошь и рядом, ибо только бездарности мечтают сидеть спокойно на пресс-релизах, что и демонстрирует журфак САФУ. Читаю из ещё живого Аркадия: Черта им лысого. Я выживу. Я переживу все эти их долбаные войны. Переживу Донбасс. Третью чеченскую. И все другие новые локальные, которые они еще успеют затеять в своей агонии. Переживу путинизм. Кадыровщину. Русский бунт, бессмысленный и беспощадный, к которому они так упорно толкают страну. Алкоголиков с автоматами на блокпостах. Одно большое ДНР на шестой части суши. Переживу политические репрессии и террор. Центр "Э". Посадки. Гулаг. Мракобесие, ксенофобию и ненависть. Переживу всех их антимайданы и смершы. Хирурга, Милонова, Мизулину и Лаврова. Вместе взятых. Я буду жить долго-долго. Сидя на берегу реки. Глядя, как все это проплывет мимо меня. И что не так? Я всё то же самое могу от себя повторить. Особенно по части Милоновых-Мизулиных. Поэтов давно не убивают. Теперь убивают журналистов. С любой стороны конфликта (это я о Донбассе).

Мои друзья пишут о Бабченко. Андрей Рудалёв, знавший его лично: Все эти годы мне было его жаль. Жаль за его речи и поступки. Все-таки думаю, что они были заряжены, скорее всего, окружением, средой, в которую он попал. Где пускали по венам тяжелые идеологические наркотики, где невозможно было высказывать какие-то иные мнения. Что ж, тоже свой взгляд очень идеологизированного, но в другую сторону, человека, и я не очень понимаю, причём здесь наркотики. Почему не портвейн?

Орлуша (Андрей Орлов):

Шёл за хлебом, а вышел в небесную синь.

Хлеб менты увезли, он – в крови, но для следствия – нужен.

Мы с тобой никогда не увидимся больше, прикинь.

До свиданья, дружище. Прости. До побачення, друже!

И дальше уже прозаические проклятия с матом в адрес убийц. А какая ещё должна быть реакция на убийство хорошо знакомого человека из твоей тусовки?

Наташа Исакова: Поругались с Бабченко давно - из-за текста девушки, поехавшей в командировку в Грозный. Мне казалось, в тексте много девушки, но мало Грозного. Даже расфрендились сгоряча. Ну, а кто не ругался с Бабченко? Он почти никого не банил, поддерживая нужный градус в комментах.

Здесь ключевое «а кто не ругался». А кто не ругался с Прохановым, тоже писакой, который, бывало, такое отмочит на ток-шоу, что в морду дать хочется? Но ведь не дают. Наоборот, признают за ним несомненный литературный талант… пусть и подлого характера.

Обратите внимание, убивают почему-то исключительно журналистов либеральной направленности, а патриотической, даже самой радикальной, пальцем не трогают.

Подойдите к журналисту любого независимого издания (не рекламного и не порнографического), задайте вопрос: «За что тебя могут убить?!» Наверняка получите ответ: «Да за что угодно!» Спросите то же самое у сотрудника государственного СМИ, и в ответ услышите возмущённое: «А меня-то за что?!»

…Ну вот, пока писал, из Киева пришло сообщение – выжил Аркадий! Поздравляю… но этого бреда мне на сегодня хватит.

P.S. Жив курилка. У меня к нему странное отношение. Вернее, никакого - не люблю истериков в профессии. Понимаю, что за плечами война. Понимаю, почему второй раз поехал туда контрактником – «чехи» сами просили прислать мужиков, им надоело воевать с детьми-срочниками. Но, если тебя колбасит, не отпускает, закройся в квартире, нажрись водки, только не садись писать и, тем более, публиковать. Хотя Аркаша этот взрослый пацан, сам за себя отвечает, что я подсказываю.

Однако теперь ему будут завидовать. Прочитать о себе посмертные панегирики… да об этом только мечтать можно! Всё остальное шелуха…

Леонид Черток