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Хроники политического трупа. "Молодая гвардия" Архангельской области работает на... Навального

Любопытненько… пришло на адрес нашего агентства без подписи

Ау, молодежь!

Прошло больше года, а МГЕР в Архангельской области все нет и нет. Именно такие фразы звучат в кулуарах Архангельской Единой России...

Погрязшая в интригах организация под руководством многостаночника Станислава Косача окончательно превратилась в формальность, существующую только на бумаге...Несмотря на кучу хвалебных речей, https://vk.com/videos-140585863  все покрылось пылью...

Деятельность 0, участников праймериз от МГЕР по пальцам можно пересчитать. Даже сам Косач не принимает в них участие.

Высокое московское руководство то и дело хмурит брови и ворчит - распиаренный проект "Политзавод" в Архангельской области провален напрочь. Секретарю Фортыгину и его заму Шубину на каждом селекторе, посвященном праймериз делают выговор сотрудники Центрального исполкома.

А причины все те же - в организации полный развал и отсутствие инициативы...

Актива нет (если бы он был, то проводились бы хоть какие-то общественно полезные мероприятия), самому  Косачу давно не до этого. Посудите сами: "бедный" парень работает на трех работах - заместителем председателя профсоюза САФУ, директором центра поддержки студенческих инициатив САФУ, директором кофейни "1638" все в том же САФУ (обращаем внимание компетентных органов на конфликт интересов).

В общем, МГЕР нет, но вы там держитесь и на митинги Навального ходить не забывайте
О бездеятельности Косача в МГЕР известно всем и вся. Для наглядности приводим скриншот с официальной страницы организации. Последняя новость датирована 18 мая 2017!!!! года... http://www.molgvardia.ru/regions/arkhangelsk Но его упорно продвигает секретарь ЕР Фортыгин. Причины столь горячей привязанности к юному Станиславу небезызвестны - Косача покрывает его босс, проректор, он же председатель профсоюза САФУ, он же главный лоббист интересов Косача в САФУ Сергей Сорокин. "Дедушка Поморской политики" заприметил в начале 2000- х Сорокина и назначил тогда руководить регисполкомом ЕР.

Привязанность Сорокина к Косачу тоже очевидна - совместный кофейный бизнес, знаете ли, объединяет...По всей видимости у  Косача другие ориентиры-сидеть в теплом кресле чиновника и получать маржу от всяких тем. Благо для этого у него есть еще один наставник - Гриша-уклонист с годовым доходом больше 3 млн. рублей, квартирой в Омега -хаус и новенькой БМВ...

Ну и напоследок...Молодой Гвардии в регионе нет... А ряды сторонников Навального растут... Значит кто-то явно сидит не на своем месте. Перезагрузка провалилась.  

01 июнь 09:57 | : Политика / Скандалы

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