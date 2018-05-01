Игорь Скубенко протянул руку северодвинским единороссам

Глава Северодвинска и руководители структурных подразделений администрации приняли участие в заседании фракции «Единая Россия» городского Совета депутатов.

На собрании были рассмотрены различные вопросы городского хозяйства, ремонта дорог, состояния учреждений образования и дворовых территорий.

О положении дел в школе № 12 рассказал начальник управления образования Сергей Попа. Результаты дополнительного обследования стен и фундаментов, предоставленные подрядчиком ИП Шляга, показали, что состояние здания оценивается как аварийное.

- Было обращение к специалистам САФУ для определения характеристик грунтов (песков) из-под «подошвы» фундамента. Однако лаборатория университета отказалась выполнять данные работы, - отметил Сергей Попа.

Он добавил, что за нарушение сроков выполнения работ по усилению строительных конструкций здания управление образования расторгает муниципальный контракт с другим подрядчиком - ООО «Строй-Галерея». Компании начислено пени в размере более 700 тысяч рублей. Между тем, для сохранения существующего фундамента необходимо произвести обратную засыпку грунта с его уплотнением.

- На объекте побывали представители московского государственного строительного университета. Выводы специалистов - проект реконструкции не вызывает нареканий, однако к технологии производства работ претензии есть. Ведём с университетом дальнейшие переговоры по исследованию грунта, - отметил заместитель главы по городскому хозяйству Олег Лобачев.

На вопрос, какие действия принимает администрация Северодвинска по утверждению схем водоснабжения и водоотведения Игорь Скубенко пояснил, что до 15 августа данные схемы будут разработаны в рамках муниципального контракта, который комитет ЖКХ, транспорта и связи заключил с компанией «Корпус».

- Далее необходимо проведение публичных слушаний, после чего схемы должны быть утверждены постановлением администрации Северодвинска. Таким образом, этот вопрос планируется решить к ноябрю-декабрю этого года, - отметил глава города.

Рассказали депутатам и о мероприятиях в рамках программы «Формирование современной городской среды МО «Северодвинск» на 2018-2022 годы». Благоустройству подлежат дворы, включённые в адресный перечень. В них запланирован минимальный список работ: ремонт дворовых проездов, обновление систем освещения, установка скамеек и урн.

В свою очередь, начальник финансового управления Александр Дураков сообщил, на июньской сессии горсовета депутатам предстоит распределить 23 миллиона рублей дополнительных средств, полученных в результате бюджетных трансфертов и экономии по аукционам и конкурсам. Большая часть из них будет направлена на восстановление изношенных верхних слоёв покрытий автодорог по предписаниям надзорных органов.

- В дополнение хочу сказать, что дал поручение заместителю по городскому хозяйству привести в порядок автомобильный мост через реку Кудьма. В 2014 году мост ремонтировали - заменили рабочий настил на защитный, выполнили сопряжение моста и автодороги. Пришло время снова вернуться к этому вопросу. Средства будут взяты из резервного фонда, - резюмировал Игорь Скубенко.

(по материалам пресс-службы горадминистрации Северодвинска)