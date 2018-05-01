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В редакцию пришло письмо. Праймериз в Новодвинске - что-то пошло не так?

В редакцию ИА RUSNORD пришло письмо, рассказывающее о неблаговидных делах, творящихся в городе Новодвинске при подготовке процедуры праймериз. Якобы местные единороссы готовят фальсификацию электронного голосования (разве такое возможно?!).

Работники бюджетных организаций Новодвинска рассказывают как их заставляют зарегистрироваться на сайте электронного голосования и затем отдать свой голос за определенных кандидатов. В нарушение правил праймериз личное участие человека (а именно дача им личного письменного согласия на обработку персональных данных в местном отделении партии) не соблюдено. Получается за человека все напишут и оформят в местном партотделении. Ему останется только проголосовать за указанных кандидатов, в противном случае проблемы на работе обеспечены! Говорят как в местном партотделении угрожают, что всех проверят и в случае чего уволят! Люди боятся и готовы пойти на сделку с совестью лишь бы от них отстали. По информации из кулуаров региональной ЕР сия хитрая схема придумана в интересах Зылева и Прищемихина... (пунктуация первоисточника сохранена)

Далее автор (авторы) письма задаются вопросом, в курсе ли происходящего в их городе главный региональный единоросс Виталий Фортыгин, и ссылается на высказывания неких новодвинцев, которые не припомнят такого хамского отношения к людям и их правам.

В конце послания упоминается снятие кандидатуры Андрея Аннина (наделала много шума в соцсетях), что, по мнению авторов, ставит под вопрос легитимизацию всего процесса предварительного голосования.

Редакция с нетерпением ждёт опровержения вышесказанному непосредственно от регионального отделения партии «Единая Россия».

31 май 09:08 | : Политика

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