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Медведи облюбовали Северодвинск... причём здесь "Единая Россия"?

В администрацию Северодвинска приходят сигналы от населения – на окраинах города снова замечен хозяин леса.

Напомним, что прошлой осенью медведь-трупоед уже облюбовал кладбище «Миронова гора», чем навел большой шухер не только среди граждан, но и в соцсетях.

Главный эколог города корабелов Лилия Элимелах отреагировала должным образом: - Медведь проснулся от зимней спячки, он голоден и ищет пропитание. Конечно, его привлекает еда, которую горожане оставляют на могилах при посещении кладбищ или на дачных участках. Я прошу не делайте этого!

В соцсетях уже шутят – достаточно главе города Игорю Скубенко топнуть ногой и крикнуть – «а-ну, убирайся вон, негодяй», и медведя след простыл. А заодно и других, двуногих, кто примет на свой счет.

Тем временем наблюдатели удивляются – почему единороссы накануне праймериз не используют эту фишку в свою пользу.

29 май 11:56 | : Политика / Происшествия

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