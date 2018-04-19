Рому любят все. Английские злосчастья олигарха Абрамовича

Везде снова звучит фамилия Абрамович (ударение на третьем слоге). Из интернета, из телевизора, на ток-шоу из-за него копья ломают. Неужели «Челси» национализируют… или снова губернатором на Чукотку отправляют?

Кстати, вы помните, как Роман Абрамович легализовался в медиа-пространстве? А я так очень хорошо. По-моему, на календаре тогда стоял 1997 год. Всего лишь в двух местах необъятной Москвы появились билборды с изображением грустного еврея (давайте называть вещи своими именами) и слоган: «Рома любит семью. Семья любит Рому. Рома хорошо устроился».

Ну и что? В то веселое время на столичных билбордах что только не лепили – и извинялись (что три ночи дома не ночевал), и в любви признавались, чуть ли не на дуэль друг друга вызывали. Но именно эти два показали во всех вечерних теленовостях. Именно о них написали в главной столичной сплетнице – «Московском комсомольце». И уже через пару дней Москва откуда-то узнала, что на билборде изображён некто Роман Абрамович, и именно он на тот момент являлся кошельком семьи Ельцина.

Все тогда грешили на Березовского – мол, БАБ слил конкурента. А что там было сливать? К этому времени Роман Аркадьевич вышел на тот самый уровень, когда непубличность только вредит бизнесу. То есть, если замочат, то никто и не заметит, в той нефтянке это было запросто. Лично я почти уверен – это Рома сам себя рассекретил. И потом уже не слезал ни с экранов, ни с газетных страниц. Первый олигарх, которому исполнительная власть доверила порулить депрессивным регионом в качестве налогового обременения. Потом новый взрыв – наши скупают английский футбол на корню. Потом широко разрекламированный переезд в Туманный Альбион. А ведь, кажется, не под следствием, и политического убежища не требовалось. Просто полезен Роме лондонский туман… что тут сделаешь. Плюс шесть своих собственных детей (сейчас, кажется, больше), у нас столько таджикские гастарбайтеры заводят.

А Рома сам из себя весь нестандартный. Птицы высоты его полёта (и национальности) во все времена были выходцами из приличных московских семей тружеников советской торговли… ну, или стоматологии. Отличники и вундеркинды, физмат… но только по окончании скрипичного класса музыкальной школы. Наш же герой по своей биографии вполне вписывается в основной состав «Ласкового мая». Бабушки-дедушки, по которым прокатился каток сталинских репрессий (а как ещё евреи попадали в Коми… если только не по комсомольскому призыву). Рано потерял родителей. Переезд от одного дяди к другому (судя по всему, не везде ему были рады). Жизнь с такой нарочитой еврейской внешностью в Ухте… это даже не Сыктывкар.

Но всё это вкупе закаляет. Не очень понятно с его высшим образованием (для миллиардера оно не обязательно, хотя, как без него стать губернатором, пусть и округа?). Зато, по воспоминаниям друзей, будущий Роман Аркадьевич всегда мечтал быть богатым человеком – в СССР уже готовый состав преступления. Но он дождался своего времени. Начинал (по слухам) с каких-то несерьёзных резиновых игрушек, но быстро переключился на нефть, что для комяка вполне логично.

И тут возникает момент, который отправляет нас в день сегодняшний. В 1992 году начинающего нефтетрейдера заподозрили в хищении государственного имущества и заключили под стражу. Пропал поезд с дизельным топливом (общая стоимость которого составляла 3,8 миллиона рублей), следовавший из Ухты в город Сыктывкар по заданию компании «АВЭКС-Коми». Позже выяснилось, что топливо было доставлено в Ригу и перешло в собственность фирмы «АКВ», генеральным директором которой как раз и был наш герой. Я сам в 90-е недолгое время занимался поставками мазута (скучное и нервное дело), готов свидетельствовать – такие пропажи и чудесные всплытия горючего происходили сплошь и рядом. Как и концовка – дело против Ромы было прекращено за отсутствием состава преступления. Ну просто классика нефтяного жанра!

Потом Рома, как гласит легенда, знакомится с Борисом Березовским, становится владельцем «Сибнефти» и… тут можем остановиться. Потому что дипломатические и специальные службы Великобритании заинтересовал именно начальный период становления капиталиста Абрамовича.

Российский бизнесмен Роман Абрамович должен объяснить британским властям происхождение своего состояния, чтобы получить новую визу, которая позволила бы ему вернуться на территорию Соединенного Королевства.

Оба-на, Роман Абрамович давно коренной лондонградец, а никого до этого не волновало происхождение денег, которые он вкладывает в британскую экономику. При том что вся Англия укатывалась над делом «Березовский vs Абрамович», когда два бывших дружка-партнёра доказывали местному судье кто, что и у кого украл, кто кого подставил первым (а подставляли они друг дружку, это и без суда ясно). Кстати, у Ромы виза не какая-нибудь, а инвесторская. То есть он ни в коем случае не халявщик и даже не партнёр. Для Соединённого Королевства он – кормилец.

Происходящее значит одно – Великобритания взялась за россиян, проживающих на её территории, и по умолчанию видит в них нечестных людей (а у честных денег нет на английскую жизнь). И за основу берёт показания таких типов, как исполнительный директор Фонда борьбы с коррупцией Владимир Ашурков, сооснователь ClampK («Кампании за законодательство против отмывания денег клептократов через недвижимость») Роман Борисович и известный шахматист-оппозиционер Гарри Каспаров. Абрамович им не друг по определению. И вот почему…

Хотя Рому и называли кошельком ельцинской семьи, его главный взлёт произошёл уже при Путине. Не смотрите на Чукотку, ещё неизвестно, потерял он на ней или приобрёл с их чукотскими налоговыми льготами. И «Челси» не просто так, другого бы на какую-нибудь «Кубань» нагнули. А всё дело в том, что у этого нувориша особые отношения с президентом. Чуть ли не как у отца с сыном. Причём Рома обращается к Владимиру Владимировичу на «вы» и по имени-отчеству, а тот ему простецки тыкает.

И это никакой не секрет, об этом писал в своих книгах Крис Хатчинс, английский биограф, увлекающийся именно Путиным. Местным спецслужбам оставалось только прочесть и ударить в болевую точку нашего президента.

Только в болевую ли? По-моему, наш президент способен глобально переживать только за Россию, а еврей Рома из Ухты лишь микроскопическая её часть.

К тому же уверен, он выкрутится. На то и АбрамОвич…

P.S. По последним данным, Роман Аркадьевич имеет планы репатриироваться в Израиль (и сделает это запросто, нужные для такого шага опции налицо). Якобы для него там строится огромный дом в престижном районе Тель-Авива, а сам он давно интересуется перспективными израильскими стартапами. И всё из-за того, что гражданину Израиля не требуется виза для краткосрочных (до 6 месяцев) поездок в Великобританию. Ну что ж – ласково просимо!

Леонид Черток