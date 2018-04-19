Мадуро пахнет нефтью. Москва в заложниках у Венесуэлы

В Венесуэле опять выборы. Президентские. Досрочные. И опять их выиграл Мадуро, бывший шофёр Маленького-Большого Индейца Уго, который перед уходом сделал ему поистине царский подарок. И опять американцы недовольны, считают, что был задействован административный ресурс. А мы не удивляемся – конечно, задействован. На то это и страна с регулируемой демократией, чтобы никаких сюрпризов на выборах.

Конечно, соперники Мадуро обвиняют его чёрт знает в чём. Так Энри Фалькон (бывший сопартиец Николаса, перекинувшийся в лагерь оппозиции) заявляет, что в тот день по всей территории республики в непосредственной близости от избирательных участков были организованы так называемые красные пункты. Говоря общедоступным языком, палатки, в которых проголосовавшим раздавали специальные карточки - они дают право на льготы на сумму около 10 долларов США.

По-нашему это 600 рублей или около того. Причём на них ни водки (текилы) не купишь, ни закуски к ней… какие-то льготы. Но такова реальность страны, в чьих недрах, по некоторым подсчётам, лежит нефти больше, чем на всём Ближнем Востоке. Где-то люди во дворцах живут, а где-то в фавелах (трущобах) плюс инфляция за тысячу процентов в год… о, несовершенство этого мира!

И с чего России переживать? А вот с чего – «Роснефть» от щедрот своих перевела Каракасу аж 6 миллиардов долларов. Якобы предоплату за нефть, а по факту на поддержку угодного Москве режима Мадуры. Ибо дружить с нами ему также завещал великий Чавес, искренне пытавшийся построить свой вариант латиноамериканского социализма. А получилось, как обычно, нечто невразумительное.

Николас Мадуро напрягает. Мы это из грязи в князи не раз проходили в своей истории и знаем, чем заканчивается. Мне и Уго Чавес не нравился. Своим поведением он точно подходил под определение, данное бывшим министром иностранных дел РФ Андреем Козыревым политикам такого сорта - «международная гопота». Причём Уго, как и его кубинский кумир Фидель или наш Жириновский, выходец из вполне приличной семьи и с изрядным образованием. От этого мне ещё противней на него смотреть. И не только мне. Помню, как он с ходу полез с обнимашками к Медведеву, тогда только назначенному президентом России, и как интеллигентного (пока ещё) питерского юриста передёргивало от такого панибратства. Однако оружие он Венесуэле тогда выписал - политика превыше всего. И потом выписывал, и не только он. И теперь будут выписывать, когда кубинский социализм тоже под угрозой. И это не от большой любви к социализму нашей властной верхушки. Просто любовь к этому социальному строю всегда сочетается с любовью к России… по старой и странной для меня привычке.

Странный народ эти венесуэльцы, такое впечатление, что все под кокой. Их любовь к Чавесу объяснима - герой-десантник, символ, знамя, талантливый сказочник - и всё в одном флаконе. Всё время упрашивал народ потерпеть, и кое-что у него действительно получалось. Но Нико… при Мадуре страна пережила не один экономический коллапс. В стране есть национальная валюта - боливар. Национальный курс устанавливается государством и составляет сегодня 10 боливаров за один доллар США. Но фактически все обмены валюты происходят на черном рынке. Представляете, как это отражается на экономике? Текущий реальный обменный курс: 236 тысяч боливаров за один доллар США на 8 февраля 2018 года. Для сравнения, ещё в июне 2017 один доллар США продавали за восемь тысяч боливаров. Кроме этого, в Венесуэле в последние годы наблюдается и дефицит товаров, в том числе первой необходимости. В нашем перенасыщенном всем, чем душе угодно, мире это означает только одно – дальше падать некуда, дна уже достигли.

И приход к власти оппозиционера может означать тоже только одно – страна моментально переориентируется на североамериканский рынок. Не только экономически, но и политически. И полная перезагрузка своей внутренней политики. Вот против чего Москва и готова рисковать своими далеко не лишними ей самой миллиардами долларов.

И ещё один архиважный момент. Долгие годы Венесуэла остаётся одним из главных покупателей российского вооружения. Только за 2009–2014 годы Россия выдала Каракасу 6,2 миллиарда долларов под военные покупки. Кроме этого, кредиты выдавались и на поставки продовольствия. Ради сохранения своих позиций в экспорте оружия Москва готова терпеть любые просрочки-отсрочки. Не потому, что такая богатая, а потому что обожает казаться крутой. Понты, одним словом.

Даже вполне себе прокремлёвские политологи оценивают действия Мадуры в экономике и внутренней политике как авантюристические. «В этих отношениях мы оказались заложниками. Мы постоянно должны выдавать кредиты, предоплаты по нефти. Но ситуация ухудшается — Каракас идет к суверенному дефолту, одновременно обсуждая странную идею введения национальной криптовалюты. Нам сейчас стоит задуматься о маневре, который позволит сохранить наши вложения в Венесуэлу», - комментарий лишь одного эксперта.

Причём в заложниках не только по деньгам. Надо всё-таки учитывать южноамериканский темперамент. Это советский народ молча терпел тотальный дефицит – стоял ночами в очередях, гнал самогон, подтирался (пардоньте, дамы) газетой… и прочие радости «развитого» социализма. И взорвалось у нас сверху, а не снизу, как обычно происходит в нормальных странах с уважающим себя народом. Но венесуэльцы не такие. Они один раз чуть не скинули Мадуру, он только на штыках и удержался. Теперь задумайтесь, против кого он закупает российское оружие – против внешних или внутренних врагов. С внешними-то бог с ними, пусть и с Америкой. Но как бы не пошли разговоры, что это Москва расстреливает мирные венесуэльские демонстрации.

А мы за эту страну будем держаться из последних. Что из себя представляла та же Куба на момент захвата власти парнями Кастро? Большой американский бордель с соответствующей ментальностью, бездонная бочка в обмен на пугалку в адрес Штатов. А тут нефть… много нефти… при этом слове с нашими сами знаете, что делается.

Шесть стран не признали легитимность победы Мадуры - Аргентина, Канада, Австралия, Мексика, Чили и США. Это вам не Наури и не Тимбукту, это очень серьёзный повод для введения новых санкций, которые нам и так уже некуда складывать.

И тем не менее. Пять лет назад Мадуро на таких же выборах победил проамериканского кандидата с разрывом в два процента. Положение в экономике страны было не лучше сегодняшнего – галопирующая инфляция, пустые полки и безработица. Но тогда Никола шёл как преемник Чавеса, обожаемого в народе. Сейчас он представляет только себя – недавнего водилу, которому однажды крупно повезло с болезнью босса (Уго, как любой автократ, до последнего был уверен в своей вечности). Тогда я прогнозировал – вот сейчас волна народного гнева сметёт курилку. И ничего подобного, сидит, как сидел, да ещё и набирает 68 %.

Вот тут и задумаешься – неужели все нормальные люди оттуда эмигрировали к североамериканскому соседу? Боже, храни Америку!

Леонид Черток