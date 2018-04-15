Архангелогородец отмочил. Алексей Кудрин развеселил Петербургский международный экономический форум

Вчера новый глава Счетной палаты Алексей Кудрин развеселил весь Международный экономический форум, проходящий в эти дни в Санкт-Петербурге.

Как сообщают федеральные издания, произошло это на пленарной сессии «Экономика России на траектории роста: вызовы и решения», во время выступления тоже совсем новенького первого вице-премьера Антона Силуанова.

Когда модератор мероприятия попросил Кудрина прокомментировать сказанное министром, глава Счетной палаты заявил: «Герман Оскарович правильно сказал... ой... Антон Германович!». На самом деле, Герман Оскарович — имя и отчество главы Сбербанка Германа Грефа.

Как передают очевидцы, зал взорвался громким смехом. Наблюдатели гадают – была ли это случайная оговорка или заготовленная реприза, имеющая скрытый смысл.

Напомним, часть архангелогородцев считает Кудрина своим земляком, другая часть – просто человеком, одно время проживавшим на территории региона.

Что до объекта оговорки Силуанова, то в своем выступлении глава Минфина рассказал о создании бюджетного фонда для финансирования инфраструктуры, темпах роста ВВП России, а также обещал не менять в ближайшем будущем налоги для бизнеса.