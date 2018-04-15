Продолжение губернаторской "чистки" - двое могут паковать чемоданы

Как и обещали политологи, «чистка» губернаторских рядов вот-вот начнется.

Первыми могут паковать чемоданы глава Якутии Егор Борисов и губернатор Алтайского края Александр Карлин.

Основная претензия к обоим - высокий уровень протестного голосования на выборах президента - 2018: Владимир Путин получил там свои худшие результаты (64,4 и 64,7% голосов соответственно), в то время как кандидат от КПРФ Павел Грудинин - лучшие (27,3 и 23,7%).



При чем, как прогнозируют аналитики, народу будет разъяснено – голосовали не против Путина, а против Борисова и Карлина, к которым и без того целый список претензий.

Кто будет конкретно предложен на их места, пока неизвестно. Но, как утверждают кремлевские источники, это будут местные кадры. Так, врио главы Якутии может стать мэр республиканской столицы Айсен Николаев, на которого делают ставку региональные бизнес-элиты.

Как и общий тренд ближайшей президентской шестилетки – Кремль собирается прислушиваться к мнению местных.