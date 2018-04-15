Заключенный Вельской колонии перестал быть депутатом

Сегодня единственный представитель партии «Родина» в Архангельском Горсовете Гусейн Алиев лишился депутатского мандата – его уже бывшие коллеги проголосовали 17 «за», 1 «против», 3 «воздержались.

На прошлой сессии провести такую же процедуру не получилось, не хватило кворума. Причем часть народных избранников откровенно жалели осужденного, намекая на то, что Алиева подставили конкуренты по бизнесу.

Напомним, народного избранника повязали при получении взятки в 400 000 рублей. За эти деньги Алиев гарантировал постороннему человеку удостоверение своего помощника, что повысило бы общественный статус последнего и помогло в ведении бизнеса.

Приговор – три года колонии строго режима. Трагикомизм ситуации заключался в том, что Алиев уже этапирован в Вельскую колонию, где до сегодняшнего дня являлся единственным заключенным с депутатскими полномочиями.

Наблюдатели интересуются - кто парламентариев проголосовал против. Подсказка: в зале заседаний присутствовал Константин Яковлев, у которого приговор тоже не за горами.

Да и вообще... от сумы да от тюрьмы даже президенты некоторых стран не зарекаются

.