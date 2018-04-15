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Политолог: Цыбульский руководит Ненецким автономным округом из зазеркалья

Политолог Илья Паймушкин (многие считают его засланным казачком от сил, противоборствующих губернатору Архангельской области Игорю Орлову) дал свою оценку  шансам Александра Цыбульского сменить приставку и.о. на постоянную прописку в Ненецком автономном округе.

- Выборы губернатора в НАО не несут никакой интриги. Основной кандидат – Александр Цыбульский, назначенный президентом врио губернатора.

Применительно к Ненецкому автономному округу новые изменения в законодательство выглядят весьма карикатурно, учитывая специфику региона и плотность его населения.

Я считаю, что с момента назначения Александр Цыбульский укрепил свои позиции в округе. Если изначально было видно по его заявлениям некую виртуальность в понимании происходящего (видимо, имеется ввиду увлечение Цыбульского соцсетям, откуда он пытается управлять округом во время своих частых «командировок» в Москву), то сейчас он освоился в регионе и действует не спеша, но точечно решая конкретные проблемы.

Не совсем понятно, что мешает более тесно выстраивать отношения с Архангельской областью, проводить совместные встречи министров, депутатов законодательных органов власти, все-таки НАО входит в Архангельскую область. Но думаю, здесь причина больше в губернаторе самой Архангельской области Игоре Орлове. В идеале я бы видел амбиции Цыбульского в развитии Архангельской области в целом.

Саму схему избрания губернаторов оцениваю, как декоративную и неэффективную.

Наблюдатели считают, что при прямом голосовании шансы Цыбульского стать полновесным главой НАО были бы мизерными. Напомним, что с недавних пор в округе действует совершенно дурацкая система отбора кандидатов на главный пост – от депутатов к губернатору области, от него – к президенту и уже из Кремля обратно к депутатам. 

22 май 08:21 | : Политика

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