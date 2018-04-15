Кенозерский национальный парк душевно прощается с министром Донским

Как известно, министр природных ресурсов РФ Сергей Донской не вошел в состав нового кабинета министров (ходят разговоры, что это напрямую связано с «мусорными бунтами» в Подмосковье). Это кресло в новой каденции займет бывший губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин.

В нашей традиции, если и не плевать в спину отставнику, то сразу забыть о нем, присягнув на верность новому. Но только не у деятелей культуры Поморья.

Открытое письмо Сергею Донскому от Елены Шатковской:

Дорогой Сергей Ефимович!

Теперь, когда Вы уже не министр, и никто не сможет обвинить меня в подхалимстве, я хочу сказать Вам, что для нашего жесткого и меркантильного времени Вы совершенно не типичный министр. Интеллигентный, человечный, умеющий сопереживать, слушать и слышать, искренне радоваться и огорчаться, обладающий редкими душевными качествами. И еще – совестливый. Это сегодня и для обычного человека большая редкость, а уж для чиновника, тем более такого высокого ранга – и подавно. По каким-то отдельным маленьким эпизодам я знаю, как Вы переживали за некоторые решения, с которыми внутренне были не согласны, но в насквозь зарегламентированной Системе все меньше остается места понятиям морали, человеческого, настоящего. И знаете, сомневаться, переживать – удел сильных. К сожалению, сегодня время в большинстве своем чиновников-функций.

Сколько раз за годы своей работы я выслушивала, мягко скажем, возмущенные вопросы, почему природоохранное учреждение занимается сохранением культурного наследия. И эта наша, вызывающая недоумение и непонимание деятельность, естественно, никак не поддерживалась. Вы – первый министр, который осознал важность этого дела. Один очень умный человек (не помню, кто) сказал: «Культура – это то, что остается, когда все остальное уходит».

Навсегда сохранится в памяти открытие после реставрации уникального Порженского погоста в 2016 году и Ваше участие в этом событии. Порженское – особое место, и только оно определяет, кого подпустить к себе, а кому никогда не открыться. С утра – страшный ливень, ветер, казалось, нет никаких шансов на то, что погода может измениться, а вертолет – долететь до Порженского. Но Вы это как-то поняли, когда в вертолете, летевшем в толще облаков, спросили меня: «Проверяет?». И пустило, и открылось, и приняло, когда на подлете к погосту исчезли тучи, и солнце озарило это гордое северное чудо. Уже порядка ста лет обезлюдившая деревня Порженское не видела столько людей, как на открытии и освящении Георгиевской церкви. Многочасовой трудный путь прошли три сотни человек, чтобы увидеть свою возрожденную святыню. И Вы на местных жителей и сотрудников Парка произвели самое доброе впечатление своей открытостью, искренним интересом к их истории, жизни. Был еще один важный момент, который, на мой взгляд, остался недооцененным, надеюсь, пока. Финансирование реставрационных работ осуществляло не Минкультуры, а Минприроды по прямому распоряжению Президента Путина. Впервые в России была реализована концепция единства природного и культурного наследия в соответствии с ратифицированной Россией Конвенцией ЮНЕСКО «Об охране природного и культурного наследия» (1972 г.), впервые преодолена ведомственная разобщенность, впервые интересы государства были выше интересов ведомств. Вообще Ваше стремление не поверхностно, а очень глубоко вникнуть в суть этой хрупкой территории, погрузиться в детали тоже для меня стало открытием.

И еще я Вам очень благодарна за знакомство с Татьяной Анатольевной, Вашей супругой. Не перестаю удивляться, как можно сохранить в себе столько света?! Вы очень красивая пара.

Хотелось бы порадоваться за Вас – не надо больше жить в сумасшедшем морально и физически ритме, закончилось время предательств, но почему-то очень грустно. Не помню, когда я испытывала такие чувства, разве что после ликвидации в 2000 г. Федеральной службы лесного хозяйства России. И хотя Ваш уход был возможен, но теплилась надежда – а вдруг…

Спасибо Вам, Сергей Ефимович! За слезы на глазах на открытии Порженского погоста, за самый первый ранний утренний звонок-поздравление в Париж, за еще много чего, что греет сердце. С Вами было надежно и тепло. И мы не прощаемся…

Елена Шатковская, директор Кенозерского национального парка

(фото Н. Гернета)