Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Кенозерский национальный парк душевно прощается с министром Донским

Как известно, министр природных ресурсов РФ Сергей Донской не вошел в состав нового кабинета министров (ходят разговоры, что это напрямую связано с «мусорными бунтами» в Подмосковье). Это кресло в новой каденции займет бывший губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин.

В нашей традиции, если и не плевать в спину отставнику, то сразу забыть о нем, присягнув на верность новому. Но только не у деятелей культуры Поморья.

Открытое письмо Сергею Донскому от Елены Шатковской:

Дорогой Сергей Ефимович!

Теперь, когда Вы уже не министр, и никто не сможет обвинить меня в подхалимстве, я хочу сказать Вам, что для нашего жесткого и меркантильного времени Вы совершенно не типичный министр. Интеллигентный, человечный, умеющий сопереживать, слушать и слышать, искренне радоваться и огорчаться, обладающий редкими душевными качествами. И еще – совестливый. Это сегодня и для обычного человека большая редкость, а уж для чиновника, тем более такого высокого ранга – и подавно. По каким-то отдельным маленьким эпизодам я знаю, как Вы переживали за некоторые решения, с которыми внутренне были не согласны, но в насквозь зарегламентированной Системе все меньше остается места понятиям морали, человеческого, настоящего. И знаете, сомневаться, переживать – удел сильных. К сожалению, сегодня время в большинстве своем чиновников-функций.

Сколько раз за годы своей работы я выслушивала, мягко скажем, возмущенные вопросы, почему природоохранное учреждение занимается сохранением культурного наследия. И эта наша, вызывающая недоумение и непонимание деятельность, естественно, никак не поддерживалась. Вы – первый министр, который осознал важность этого дела. Один очень умный человек (не помню, кто) сказал: «Культура – это то, что остается, когда все остальное уходит».

Навсегда сохранится в памяти открытие после реставрации уникального Порженского погоста в 2016 году и Ваше участие в этом событии. Порженское – особое место, и только оно определяет, кого подпустить к себе, а кому никогда не открыться. С утра – страшный ливень, ветер, казалось, нет никаких шансов на то, что погода может измениться, а вертолет – долететь до Порженского. Но Вы это как-то поняли, когда в вертолете, летевшем в толще облаков, спросили меня: «Проверяет?». И пустило, и открылось, и приняло, когда на подлете к погосту исчезли тучи, и солнце озарило это гордое северное чудо. Уже порядка ста лет обезлюдившая деревня Порженское не видела столько людей, как на открытии и освящении Георгиевской церкви. Многочасовой трудный путь прошли три сотни человек, чтобы увидеть свою возрожденную святыню. И Вы на местных жителей и сотрудников Парка произвели самое доброе впечатление своей открытостью, искренним интересом к их истории, жизни. Был еще один важный момент, который, на мой взгляд, остался недооцененным, надеюсь, пока. Финансирование реставрационных работ осуществляло не Минкультуры, а Минприроды по прямому распоряжению Президента Путина. Впервые в России была реализована концепция единства природного и культурного наследия в соответствии с ратифицированной Россией Конвенцией ЮНЕСКО «Об охране природного и культурного наследия» (1972 г.), впервые преодолена ведомственная разобщенность, впервые интересы государства были выше интересов ведомств. Вообще Ваше стремление не поверхностно, а очень глубоко вникнуть в суть этой хрупкой территории, погрузиться в детали тоже для меня стало открытием.

И еще я Вам очень благодарна за знакомство с Татьяной Анатольевной, Вашей супругой. Не перестаю удивляться, как можно сохранить в себе столько света?! Вы очень красивая пара.

Хотелось бы порадоваться за Вас – не надо больше жить в сумасшедшем морально и физически ритме, закончилось время предательств, но почему-то очень грустно. Не помню, когда я испытывала такие чувства, разве что после ликвидации в 2000 г. Федеральной службы лесного хозяйства России. И хотя Ваш уход был возможен, но теплилась надежда – а вдруг…

Спасибо Вам, Сергей Ефимович! За слезы на глазах на открытии Порженского погоста, за самый первый ранний утренний звонок-поздравление в Париж, за еще много чего, что греет сердце. С Вами было надежно и тепло. И мы не прощаемся…

Елена Шатковская, директор Кенозерского национального парка

(фото Н. Гернета)

 

21 май 14:45 | : Политика / Культура

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


Не бойтесь России! Иностранные студенты из Архангельска зазывают земляков на Чемпионат мира по футболу (ВИДЕО)
В Архангельске пройдет 1-й фестиваль морского флота Арктики (+ документальный фильм "Крещеные Севером")
«Мы пойдем со Сталиным!». Откровения Василия Поздеева в «Сказках бабушки Галины», выпуск 35
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Май 2018 (162)
Апрель 2018 (258)
Март 2018 (243)
Февраль 2018 (230)
Январь 2018 (217)
Декабрь 2017 (245)


Деньги


все материалы
«    Май 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20