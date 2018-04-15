"Новый год в Иерусалиме!". Палестинцев угомонили строгие египетские начальники

До сих пор сомневаюсь – правильно ли этот материал преподносить как израильский, а не американский. Ладно, будем считать, что на первом месте география...

«До встречи в Иерусалиме». Так говорили друг другу перед долгим расставанием советские евреи, имея ввиду, что ехать по-любому надо. Впрочем, кто-то оказывался в Нью-Йорке или даже в Сиднее… у каждого свой Иерусалим. Но именно сейчас эта расхожая фраза обрела вполне конкретный смысл.

Ещё в конце прошлого года президент Трамп поверг мир в смущение заявлением, что его страна переносит своё посольство из Тель-Авива в Иерусалим… не менее вечный город, чем тот же Рим. Особенно бурно отреагировал арабский мир и западные леваки. У последних политические взгляды почти всегда сочетаются с оголтелым антисемитизмом.

Спросите и удивитесь – большинство окружающих считают именно Тель-Авив столицей еврейского государства. Ну, помните – куришь, пьёшь вино и пиво, ты пособник Тель-Авива… но никак не Иерусалима, хотя официально столица именно он. Мне тоже Т.-А. больше нравится - современный, живой, молодой, а не исторически-религиозный. Но самим жителям этой страны виднее. Причём именно евреи в ней хозяева, остальным, будем считать, в ней просто разрешается жить. Справедливо это или нет… такой уклад, вечная тема для споров.

Когда-то мои московские друзья (нееврейских национальностей) докапывались – почему они должны поддерживать именно еврейскую точку зрения. Я им объяснял с высокой степенью доходчивости: – У тебя были амурные отношения с девушкой еврейской национальности, эмигрировавшей в Израиль? – Еще спрашиваешь! – А хоть одна палестинка тебя в щёчку поцеловала? – С ума сошёл?! – Так на чьей стороне ты должен находиться, шлемазл?

Тут фишка в чём. Можно сколько угодно оспаривать тезис, что США являются мировым лидером, но против фактов не попрёшь. Поэтому логично – если Америка перенесла своё посольство в Иерусалим и мир от этого не рухнул, вскорости подтянутся и другие. Не знаю, сколько времени на раскачку уйдёт у России… но не зря же на День Победы израильский премьер ни на шаг не отходил от нашего президента. Уж явно у этих двоих нашлась минутка перетереть не только за Иран, но и за свою столицу. И не в нашей российской традиции отказывать гостям в подобной малости. Позволю напомнить, что в День Победы 1945-го года такого государства, как Израиль, ещё вообще не существовало. Так что приглашение и визит – это всё не просто так. При сегодняшней внешнеполитической конфигурации именно ближневосточное еврейское государство - идеальный посредник на пути замирения России с западным миром. Ну, а долг, как известно, платежом красен.

Судите сами, почти сразу же Кремль отказался от затеи поставлять Сирии ракетный комплекс С-300, который мог угрожать Израилю (якобы у армии Асада и так есть всё, что надо). И это касается оружия, одной из золотых жил российского экспорта. А тут какое-то посольство… даже смешно.

Ну и, конечно, арабская сторона сразу грозить! Лидер террористической организации "Аль-Каида"(запрещённой в России) Айман аль-Завахири (тот, что подхватил знамя террора в 2011 году из вдруг ослабевших рук Усамы бен-Ладена) в связи с решением президента США Дональда Трампа о переводе американского посольства в Иерусалим призвал своих сторонников продолжать джихад против Соединенных Штатов.

Грозить Америке легко, исполнить обещанное гораздо сложнее. Эта страна вынесла правильный урок из трагических событий 11 сентября 2001 года. Зато Израиль… на территории которого проживает и работает немало потенциальных террористов, стоит только мулле их пальчиком поманить.

Конечно, и здесь всё непросто. Опросы показывают, что 73 % израильских арабов чувствуют свою принадлежность к Государству Израиль, а 60 % даже гордятся своим израильским гражданством. Ибо столько, сколько они зарабатывают в еврейском государстве, они никогда не заработают, стань их Палестина независимой. Другое дело, что большая их часть предпочитает не работать, а бросаться камнями и жечь покрышки, что, кстати, тоже неплохо оплачивается всякими левацкими фондами Европы и от нефтяных арабских щедрот. Увы, не одни палестинцы такие.

Как и прогнозировалось, беспорядки начались уже в понедельник. Только 14 мая силы ЦАХАЛа убили 59 мятежников. Что по этому поводу думают израильтяне: - ХАМАСу нет проблем класть по 50 человек или больше в день, если они считают, что это повредит имиджу Израиля. Через несколько дней (я думаю не больше недели) миру это надоест, и они прекратят. Тем более что уже и так многие не на их стороне (прямая цитата из моего израильского друга).

Дальше события вполне предсказуемы. Президент Чечни Рамзан Кадыров, давно присвоивший себе право говорить за всё российское мусульманство, грозит кулаком в сторону Вашингтона… параллельно наблюдая за реакцией Москвы и САМОГО. А оттуда реакция нулевая. Кроме дежурных ай-яй-яй и осуждения как жертв беспорядков, так и беспорядков как таковых. Которые устраивает именно палестинская сторона. Кремль Рамзана в таких случаях не одёргивает, наоборот, холит его растущую самооценку (хоть это денег не просит). Ну, а то, что Грозный никогда не согласится с еврейским статусом всего Иерусалима… это Израиль как-нибудь перенесёт.

Готов Израиль и к новым обвинениям в излишнем применении силы. А как молча стоять под градом камней, подставляться под выстрелы из-за угла, говорить смертникам с «поясами шахида» welcome? Напомню, именно палестинцы прячут взрывчатку в колясках своих детей, благословляют подростков на убийство евреев, отмечают любой совершённый теракт как государственный праздник. И именно еврейская сторона предупреждает по радио об объектах точечных бомбардировок, чтобы оттуда успели уйти непричастные.

Все действия бойцов ЦАХАЛа (Армия обороны Израиля) регламентированы уставом и условиями открытия огня, так что вины за военнослужащими нет.

Ну, а то, что по факту никто другой, как Дональд Трамп открыл этот ближневосточный «ящик Пандоры»… так он отрабатывает роль самого непредсказуемого американского президента. Например, послал собственную дочь (ту, что замужем за евреем, Иванку) на открытие посольства в Иерусалиме, а вдруг бы там всё взорвалось? Не взорвалось - палестинцы тоже соображают, кого можно взрывать, а кого себе дороже.

Продолжаем наблюдать с интересом…

P.S. Пока писались Итоги…

…стихийный протест в Газе угас, как по команде. Потому что команда такая была. Главу ХАМАСа Исмаила Ханию на вертолете срочно доставили в Египет. Начальник египетской разведки предупредил его, что, если беспорядки на границе не прекратятся, Израиль ликвидирует его самого, и египтяне не станут возражать. Одно дело подставлять под пули подчиненную толпу, и другое рисковать собственной головой. Обратите внимание, на каком уровне Египет общается с главой Палестинской автономии… чтобы знал своё место. Но Хания всё понял, и велел своей пастве расходиться по домам. И паства его послушалась – разбрелась по домам в ожидании новых указаний. Стоит поздравить израильскую дипломатию с очередной тактической победой!

(на фото: эта "мирная демонстрантка" вас врядли поцелует в щёчку)

Леонид Черток